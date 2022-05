Kaugjuhitavad USA raketid võivad kahekordistada Ukraina ründeulatust

Kiiev on palunud läänelt pikamaa rakette, et korraldada Vene sihtmärkide pihta vasturünnakuid, samal ajal käivad Ida-Ukrainas ägedad lahingud.

USA plaanib saata Ukrainale kaugjuhitavaid mitmelasulisi raketiheitjaid, millel oleks ligikaudu kaks korda pikem laskeulatus kui varem Ukrainale antud M777 haubitsatel.

Valge Maja ametnike teatel peaks selle nädala jooksul tulema otsus, millist tüüpi rakette Kiievile anda. Ametnike sõnul on Ühendriikide relvaabi eesmärk tõsta Ukraina kaitsevõimet, kuid mitte anda Ukrainale võimekust rünnata kaugele üle Vene piiri. Esmaspäeval andis Joe Biden mõista, et USA püüab vältida täiendavaid pingeid Venemaaga.

Siiani Ukrainale saadetud raketid on lühema laskeulatusega kui need, mida Ameerika Ühendriikide armee ise kasutab ja mille laskeulatus on kuni 300 kilomeetrit. Praeguseks puudub selge info, kui suures koguses rakette Ukrainale saadetakse, kuid raketid peaks kohale jõudma lähinädalatel. Väljaõpe Ukraina sõduritele peaks algama peatselt ning kestab kuni kümme päeva. Rakettide laskeseadeldiseks on plaanis anda ameeriklaste HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) sõidukit.

Erinevalt varasematest lahingutest Kiievi lähistel ja Põhja-Ukrainas on Ida-Ukrainas suurem roll kaudtulel. Ukraina ametiisikud on korduvalt palunud pikema laskeulatusega rakette, väites, et ilma selliste relvadeta ei suudeta peatada venelaste edasitungi Donbassis.