Soomes kinnitati esimene ahvirõugetejuhtum

Helsingi Ülikooli Haigla (HUS) teatas reedel, et diagnoosis riigis esimese ahvirõugetejuhtumi. HUS teatas juba kolmapäeval, et suure tõenäosusega diagnoositi riigis ahvirõugetejuhtum.

HUS-i teatel on patsient kodus paranemas. Tal oli kõrge palavik. Lähikontaktseid on juba hoiatatud. Selle eesmärk on vältida ahvirõugete levikut Soomes, vahendas mtv.

HUS-i diagnostikaosakonna juhi Lasse Lehtoneni sõnul on tegemist praegu Soome ainsa ahvirõugetejuhtumiga. Lehtonen juhtumi pärast muret ei tunne.

"Haiguse levimine Soomes on väga ebatõenäoline," ütles Lehtonen.

Ahvirõuged on minevikus pikka aega Euroopat laastanud rõugete lähisugulane. Oma surma, hirmu ja õudust külvanud sugulasega võrreldes on aga tegu mitme suurusjärgu võrra leebema haigusega, mis pealegi levib ainult vahetu kokkupuute kaudu haigestunuga, tema riiete või voodipesuga. Suurem osa haigestunuid saab terveks juba paari nädalaga.