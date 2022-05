Tallinna Jaani kirik sai kümme uut vitraažakent

Tallinna Jaani kirikus on valmis saanud kümme uut vitraažakent, mille autor on kunstnik Dolores Hoffmann.

1944. aasta märtsipommitamisel purunesid kõik Jaani kiriku vitraažaknad ning need lapiti õhukese klaasiga.

Lisaks vitraažide valmistamisele oli nüüd tarvis vahetada ka akende raamid ning muuta aknad helikindlamaks, et kirikusse ei kostaks tänavamüra.

"Jaani kirik on evangelist Johannese kirik ja kahel pool on kuus vitraaži – kolm ja kolm –, mis kõnelevad Johannese evangeeliumi erilugudest, sellistest, mida teistes ei ole ja mis on väga, väga tuntud. Ja viimased neli, mis on Vabaduse väljaku pool, seal on evangelistid Johannes, Luukas, Markus, Matteus. Nendest kaks –Johannes ja Luukas – hakkavad varsti pimedal ajal olema valgustatud seestpoolt. Kujutate ette, Vabaduse väljakul 15 ruutmeetrit Dolores Hoffmanni säravaid vitraaže on õhtusel ja öisel ajal valgustatud rahva poole," rääkis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.