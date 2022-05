Euroopa Liit plaanib ühiselt ahvirõugete vastu ravimeid ja vaktsiine osta

Ravimilepingud Euroopa Liidu ja ravimifirmade vahel püütakse kokku leppida selle nädala jooksul ning partneriteks on tõenäoliselt Ameerika Ühendriikide ravimitootja Siga Technologies ravimitega Tecovirimat või Tpoxx ja Taani ettevõte Bavarian Nordic rõugete vaktsiiniga Imvanex.

Ahvirõuged, mis levivad laialt Lääne- ja Kesk-Aafrikas, on viimastel nädalatel ulatunud ka mujale maailma. Haiguse sümptomid on palavik ja lööbed nahal ning see taandub enamasti iseenesest ilma ravita. Kuna ahvirõugete patogeen on sarnane rõugetega, siis on rõugetevastane vaktsiin 85 protsendi ulatuses efektiivne ka ahvirõugete vastu, kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon.

Alguses plaanitakse osta mõned tuhanded doosid vaktsiine ning vajadusel ostetakse neid tulevikus Euroopas Liidus ühiselt juurde. Ostuhind ei ole praeguseks avalik.

Rõuged likvideeriti haigusena neli kümnendit tagasi, kuid võimalike haiguspuhangute vastu on alles hoitud rõugete vaktsiini varud. Euroopa Liidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktor Andrea Ammon sõnas eelmine nädal, et rõugete vaktsiini kogus Euroopas ei ole teada. Sellist laialdast kampaaniat, nagu tehti koroonaviiruse vastu, ei ole ka keskusel plaanis, kuigi nähakse ette haiguse suuremat levi Euroopas ja mujal maailmas.