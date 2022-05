Euroopa Liit plaanib uusi sõjalisi missioone Lääne-Aafrikas

Missioon Nigeris on esimene, mis peaks algama ning Nigeri riigi võimud on palunud Euroopa Liidult logistika ja hoolduse oivakeskust Niamey ligidal. Euroopa Liit on valmis Nigerile pakkuma paketina üksuste väljaõpet, varustamist ja julgestamist. Samuti ei ole välistatud suurem sõjaline missioon koostöös Nigeri relvajõududega.

Burkina Faso on Euroopa Liidult palunud samasugust paketti, nagu kavandatakse Nigeris, teatas Euroopa Liidu välissuhete teenistus. Samal ajal on teada, et Burkina Faso saatis aprilli keskel kõrgetasemelise sõjalise delegatsiooni Malisse ning Euroopa Liit kahtlustab, et seal võidi arutada ka Vene palgasõdurite palkamist džihadistide vastu võitlemiseks Burkina Fasos nõnda, nagu Mali on teinud.

"Ei saa välistada Mali mudeli kordumist Burkina Fasos ega välistada Venemaaga seotud palgasõdurite kasutamist," hoiatas Euroopa Liidu välisteenistus.

Guinea lahe projekt on alles algusjärgus ja selle detaile pole veel kokku lepitud, kuid Euroopa Liidu välisteenistuse esindaja sõnul on kavas piiratud sõjaline jalajälg ühes rannikuäärses riigis. Kohalike jõudude väljaõppeks on plaanis kasutada Euroopa Liidu sõjalisi instruktoreid.

Euroopa Liidu sõjaliste missioonide laienemine on reaktsioon Prantsusmaa juhitud missioonide lõppemisele Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis, kuna nende riikide valitsused otsustasid kasutada ka Vene palgasõdureid, mistõttu Euroopa Liidu liikmesriigid ei pidanud missioonide jätkumist enam võimalikuks.

Euroopa Liit loodab aastaks 2025 luua sõjalise kiirreageerimisjõu, et vajadusel operatiivselt sekkuda Aafrikas Saheli piirkonnas ja teistes sarnastes piirkondades.

Eesti tõi oma missiooni Malist ära eelmisel nädalal.