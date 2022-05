Eesti toob kaitseväelased jaanipäevaks Malist ära

"Lääneriikidel ei ole Mali huntaga suhtelised kuidagimoodi paremaks läinud. Ja seetõttu on otsustanud Prantsusmaa poolt juhitav koalitsioon Malist lahkuda. Ka Eesti lahkub nii jalaväerühmaga kui ka erioperaatoritega. Jaanipäevaks tuleb Eesti kontingent koju," ütles Duneton.

Dunetoni sõnul on võimalik, et prantslaste juhitavat operatsiooni laiendatakse teistesse riikidesse nagu näiteks Nigerisse või Burkina Fasosse. Selleks annab tema sõnul alust terroristide liikumine Euroopa suunal.

"Sellised plaanid hetkel on, räägitakse läbi erinevate Aafrika riikide valitsustega.

Eestil on ikkagi vaja nendes teistes Aafrika riikides õiguslikke aluseid ja neid poliitilisi kokkuleppeid nende riikidega. Et kas need riigid soovivad Eesti abi oma julgeoleku tagamisel ja milline on see õiguslik raamistik, mis on tagatud Eesti kaitseväelastele selles riigis opereerimiseks. Need küsimused on täna veel lahti ja vajavad täiendavat arutelu," rääkis Duneton.

Prantsusmaa teatas veebruarikuus, et toob oma sõjajõud Malist välja.