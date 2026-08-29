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Nigeri pealinnas ründasid mässulised lennujaama ja presidendipaleed

Välismaa
Nigeri sõjaväehunta juht kindral Abdourahamane Tchiani
Nigeri sõjaväehunta juht kindral Abdourahamane Tchiani Autor/allikas: Scanpix/Reuters
Välismaa

Nigeris oli laupäeva varastest tundidest kuulda mässuliste rünnakuid, mille sihiks olid pealinnas Niameys asuvad lennujaam ja presidendipalee. Hiljem teatas riiki valitsev sõjaväehunta, et on järk-järgult kontrolli taastamas.

Nigerit on kolm aastat valitsenud sõjaväehunta, millel on olnud raskusi ohjeldada ligi kümme aastat kestnud džihadistlikku vägivalda.

Laupäevase tulevahetuse tagamaad ei olnud kohe selged, kuid sõjavägi teatas: "Praeguste sündmuste valguses palume säilitada rahu ja vältida kontrollimata teabe jagamist."

"Meie kaitse- ja julgeolekujõud on kodumaa kaitseks mobiliseeritud," seisis nende ametlikel sotsiaalmeedia lehekülgedel.

Üks kohalik elanik ütles AFP-le, et Niamey 101. baasis kostis tugev tulevahetus ja plahvatused. Seda teadet kinnitasid ka mitmed teised tunnistajad.

Esimesi laske oli kuulda öösel kella ühe paiku kohaliku aja järgi ja need jätkusid koiduni, selgub videost, mille avaldas lennujaama ümbrust filminud kohalik ajakirjanik.

Teine kohalik elanik ütles, et kuulis umbes kell 7 valanguid.

"Ma läksin telefonile kõneaega ostma. Nägin baasi poole suunduvat sõjaväesõidukit, mis pidi tagasi pöörama," lisas ta.

"Relvad, mida me kuuleme, ei ole sellised, mida mootorratastel terroristid kaasas kanda saaksid. Võitlus on kestnud eilsest õhtust saati peatumatult."

Veel üks Niamey lääneosa elanik ütles, et kuulis umbes kell 5.00 hommikul juhuslikke laske käsitulirelvadest.

Mitmed sotsiaalmeedia postitused teatasid samuti tulistamisest ja plahvatustest linnas, eriti halduspiirkonnas, kus asuvad presidendipalee ja riigitelevisioon.

Internetis levinud videotes oli näha soomukeid, mis paigutati lennujaama juurde.

Hiljem teatas aga Nigeri sõjaväehunta, et on järk-järgult kontrolli taastamas.

Riiklikus televisioonis ette loetud avalduses, millele oli alla kirjutanud kaitseminister kindral Salifou Mody, kutsusid võimud avalikkust üles säilitama rahu ja tegelema vabalt oma igapäevaste toimetustega.

Džihadistid on Niamey lennujaama sel aastal sihikule võtnud kahel korral: jaanuaris ründas seda Islamiriik Sahelis (EIS) ning juuni lõpus Al-Qaeda Saheli haru islami ja moslemite toetusgrupp (JNIM).

Džihadistide rühmitused ei ründa ainult tsiviilelanikke ja sõjaväelasi, vaid võitlevad ka omavahel domineerimise pärast Sahelis ning eriti Nigeris.

Jaanuari rünnakus hukkus kakskümmend ründajat ja neli sõdurit sai haavata, teatasid võimud toona.

2023. aasta juulis toimunud riigipöördest võrsunud sõjaväelise režiimi juht kindral Abdourahamane Tiani ütles toona, et rünnaku eesmärk oli hävitada kõik armee õhuvõimed.

Kaitseministeeriumi andmetel hukkus juunis vähemalt 11 sõdurit ja kaks tsiviilisikut ning 22 ründajat. Armee lõi mõlemad rünnakud tagasi.

EIS ja JNIM on aktiivsed ka naaberriikides Burkina Fasos ja Malis, mis on Nigeri liitlased ning mida valitsevad riigipööretega võimule tulnud sõjaväehuntad.

Kõik kolm riiki lahkusid Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse blokist, pöörasid võitluses džihadistide vastu selja traditsioonilistele partneritele Läänes, eriti Prantsusmaale, ning on otsinud tihedamaid sidemeid Venemaaga.

Rahvusvahelise lennujaama kompleksis asuv 101. õhuväebaas on koduks Niamey Venemaa Aafrika korpuse peakorterile ja Saheli riikide alliansi ühendvägede juhtimiskeskusele. Alliansi kuuluvad lisaks Nigerile ka Burkina Faso ja Mali.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: BNS/AFP

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