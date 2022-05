Türi linn tahab teisaldada punaväelast kujutava monumendi

Monumendil on eesti- ja venekeelne tekst, milles öeldakse, et punaarmee võitlejad "langesid kangelastena Suure Isamaasõja päevil lahingutes kodumaa eest". Sõjahaudade kaitse komisjonile 12. mail saadetud kirjas küsib Türi vallavalitsus arvamust monumendi ümberpaigutamise, sõjahaua sobivuse ja säilmete võimaliku ümbermatmise kohta.

"Türi vallavalitsus on seisukohal, et kindlasti tuleks kuju teisaldada. Nüüd on küsimus selles, et kas sellega peaks kaasnema ka säilmete ümbermatmine või mitte ning mis saab edasi kujust," ütles Türi abivallavanem Elar Niglas.

Nädal hiljem soovis sõjahaudade kaitse komisjon valla nägemust kuju edasise saatuse kohta ja kas ning kuidas peaks toimuma säilmete ümbermatmine. Raha säilmete ümbermatmiseks Niglase kinnitusel igal juhul leitakse.

"Kui selle peaks otsustama sõjahaudade komisjon, et see on vajalik, siis peaks selle tasuja olema riik, aga muudel juhtudel kohalik omavalitsus," lausus Niglas.

Türi vallavalitsus tahab monumendi teisaldada veel tänavu.