Pärnu soovib punamonumendi pargist kalmistule teisaldada

Pärnu Vanapargis on püstitatud nõukogude okupatsiooni aastatel monument, mis on pühendatud "1905, 1917, 1924 ja 1941-1944 ajaloolistes sündmustes hukkunud isikutele".

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius teatas kultuuriministrile saadetud kirjas, et linnavalitsuse poole on korduvalt pöördunud eraisikud ja poliitilised organisatsioonid, kes on palunud nimetatud monument pargist teisaldada kalmistule ja ühtlasi kivi juurde maetud sõjahauad ümber matta.

"Linnavalitsus soovibki pöörduda ümbermatmise küsimuses kaitseministeeriumi juurde moodustatud sõjahaudade komisjoni poole, kuna tegemist on kaitseministri poolt 27.02.2007 sõjahaudade kaitse seaduse alusel määratud sõjahauaga."

Enne kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjoni poole pöördumist on vaja muuta aga 1997. aasta määrust, kus on tunnistatud monument kultuurimälestiseks ja ajaloomälestiseks ning kantud riikliku kaitse all olevate objektide registrisse.

Linnapea palub kultuuriministeeriumil kaaluda kultuuriministri määruse muutmist

viisil, mis vabastab monumendi ajaloo- ja kultuurimälestise staatusest antud asukohas, et linn saaksime kaitseministeeriumi juurde moodustatud sõjahaudade komisjonile teha ettepanku monumendi teisaldamiseks kalmistule.