Navalnõi sai uue kriminaalsüüdistuse, mis lisaks vangistusele 15 aastat

Navalnõi sõnul süüdistatakse teda seekord äärmusliku organisatsiooni loomises ja viha õhutamises võimude vastu.

Süüdimõistmine lisaks 15 aastat üheksa-aastasele vanglakaristusele, mille kohus mõistis Navalnõile märtsis omastamises ja kohtu halvustamise eest. Enne seda oli Navalnõile mõistetud kahe ja poole aasta pikkune vanglakaristus.

"Pole veel kaheksa päevagi möödunud sellest, kui jõustus mu üheksa-aastane vanglakaristus ja täna uurija ilmus jälle kohale ning esitas mulle ametlikult uue süüdistuse," kirjutas Navalnõi sotsiaalmeedias.

"Tuleb välja, et ma olen loonud äärmusliku grupi, et õhutada viha võimude ja oligarhide vastu. Ja kui nad panid mu vangi, julgesin ma selle vastu sõna võtta ja kutsuda meelt avaldama. Selle eest pannakse mulle väidetavalt 15 aastat vanglakaristust juurde," kirjutas Navalnõi.

Navalnõi on võtnud sõna ka Venemaa sissetungi vastu Ukrainasse, süüdistades kohtuistungil Putinit ning nimetades sissetungi rumalaks ja valedele põhinevaks.

3/6 It turns out that I created an extremist group in order to incite hatred towards officials and oligarchs. And when they put me in jail, I dared to be disgruntled about it (silly me) and called for rallies.



For that, they're supposed to add up to 15 more years to my sentence.