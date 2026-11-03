Poolas teravneb 2027. aasta valimiste eel võitlus riigi poliitilise suuna üle

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Poola põhiseaduskohtu kontrolli pärast puhkes võimuvõitlus, mis võib mõjutada 2027. aasta parlamendivalimisi ning süvendada lõhet liberaalse ja parempoolse poliitilise leeri vahel.

Poolas on puhkenud terav poliitiline konflikt peaminister Donald Tuski valitsuse ja president Karol Nawrocki vahel seoses põhiseaduskohtu kontrollimisega. Lahing selle üle, kes Poolat valitseb, käib Varssavi kesklinnas asuva palee ees, kus tegutseb riigi kõrgeim põhiseaduslik kohus.

Liberaalne ja Euroopa Liitu pooldav peaminister Donald Tusk soovib tühistada põhiseaduskohtus tehtud muudatused, mille viis ellu eelmine, parempoolse erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) juhitud valitsus. Samal ajal soovib president Karol Nawrocki, et PiS-iga seotud kohtunikud säilitaksid oma ametikohad.

Valitsus rõhutab, et kohus vajab põhjalikku ümberkorraldamist, et taastada õigusriigi põhimõtted. Nawrocki toetajad süüdistavad aga Tuski riigipöörde toetamises.

Konflikti keskmes on põhiseaduskohtu 15 liikmest koosnev koosseis. Tuski koalitsiooni toetatud kaheksa kohtunikku soovivad võtta kohtu juhtimise üle, kuid otsuste tegemiseks on vaja vähemalt kümne kohtuniku osalust. See tähendab, et Tuski leer peab enda poole meelitama vähemalt kaks kohtunikku, kes nimetati ametisse eelmise, PiS-i valitsuse ajal.

Nawrocki oli PiS-i presidendikandidaat ning viimane konflikt on aidanud koondada parempoolseid opositsioonijõude, mis soovivad Tuski valitsust kukutada. Kohtuhoone ette on kogunenud nii PiS-i kaasasutaja Jarosław Kaczyński kui ka parempopulistide liider Grzegorz Braun. Viimane toetab Poola lahkumist Euroopa Liidust.

Kaczyński on varem välistanud igasuguse koostöö Brauniga, kuid seekord poseerisid nad koos ühispildil. Meeleavaldusel osalesid ka teised parempoolsed liidrid, sealhulgas endine peaminister Mateusz Morawiecki ja Sławomir Mentzen.

"Meie programmides on palju erinevusi. Kuid peaminister Tuski valitsuse kukutamine on meie peamine ühine eesmärk," ütles Mentzeni juhitava populistliku partei Konföderatsioon asejuht Anna Bryłka

Parempoolsed loodavad nüüd kasutada kohtukriisi oma positsiooni tugevdamiseks enne 2027. aasta parlamendivalimisi. Tuski juhitav koalitsioon juhib küll arvamusküsitlusi, kuid väiksemate koalitsioonipartnerite toetus võib valimiste lähenedes väheneda.

Politico kirjutab, et kriis võib samas mobiliseerida ka Tuski toetajaid, kes on pettunud valitsuse suutmatuses taastada kiiresti õigusriigi põhimõtteid.

"Need valimised on Poola demokraatia jaoks otsustava tähtsusega. Kui võimule tuleks parempoolne koalitsioon, likvideeriksid nad sõltumatud institutsioonid, mis võiksid neid vastutusele võtta ning viiksid Poola Euroopa Liidust välja," ütles Euroopa Parlamendi liige ja endine justiitsminister Borys Budka

Varssavis asuva SWPS-i ülikooli politoloog Ben Stanley märgib, et viimane kriis annab mõlemale poolele võimaluse koonduda oma poliitilise leeri ümber. Samas märkis ta, et see võib parempoolseid erakondi ühendada vaid ajutiselt.

"On hakanud levima arusaam, et just nüüd on saabunud hetk, mil kõik asuvad Nawrocki ja PiS-i seljataha, kuid järgmiste valimisteni on veel palju aega. Pealegi on tegemist erakondadega, mis on mitmes mõttes ideoloogiliselt veelgi kirjum seltskond kui praeguse valitsuskoalitsiooni parteid," ütles Stanley.