X!

Poolas teravneb 2027. aasta valimiste eel võitlus riigi poliitilise suuna üle

Välismaa
Poola lippe lehvitavad meeleavaldajad 31. oktoobril Varssavis põhiseaduskohtu ees
Poola lippe lehvitavad meeleavaldajad 31. oktoobril Varssavis põhiseaduskohtu ees Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Kai Jane
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Poola põhiseaduskohtu kontrolli pärast puhkes võimuvõitlus, mis võib mõjutada 2027. aasta parlamendivalimisi ning süvendada lõhet liberaalse ja parempoolse poliitilise leeri vahel.

Poolas on puhkenud terav poliitiline konflikt peaminister Donald Tuski valitsuse ja president Karol Nawrocki vahel seoses põhiseaduskohtu kontrollimisega. Lahing selle üle, kes Poolat valitseb, käib Varssavi kesklinnas asuva palee ees, kus tegutseb riigi kõrgeim põhiseaduslik kohus.

Liberaalne ja Euroopa Liitu pooldav peaminister Donald Tusk soovib tühistada põhiseaduskohtus tehtud muudatused, mille viis ellu eelmine, parempoolse erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) juhitud valitsus. Samal ajal soovib president Karol Nawrocki, et PiS-iga seotud kohtunikud säilitaksid oma ametikohad. 

Valitsus rõhutab, et kohus vajab põhjalikku ümberkorraldamist, et taastada õigusriigi põhimõtted. Nawrocki toetajad süüdistavad aga Tuski riigipöörde toetamises.

Konflikti keskmes on põhiseaduskohtu 15 liikmest koosnev koosseis. Tuski koalitsiooni toetatud kaheksa kohtunikku soovivad võtta kohtu juhtimise üle, kuid otsuste tegemiseks on vaja vähemalt kümne kohtuniku osalust. See tähendab, et Tuski leer peab enda poole meelitama vähemalt kaks kohtunikku, kes nimetati ametisse eelmise, PiS-i valitsuse ajal.

Nawrocki oli PiS-i presidendikandidaat ning viimane konflikt on aidanud koondada parempoolseid opositsioonijõude, mis soovivad Tuski valitsust kukutada. Kohtuhoone ette on kogunenud nii PiS-i kaasasutaja Jarosław Kaczyński kui ka parempopulistide liider Grzegorz Braun. Viimane toetab Poola lahkumist Euroopa Liidust. 

Kaczyński on varem välistanud igasuguse koostöö Brauniga, kuid seekord poseerisid nad koos ühispildil. Meeleavaldusel osalesid ka teised parempoolsed liidrid, sealhulgas endine peaminister Mateusz Morawiecki ja Sławomir Mentzen. 

"Meie programmides on palju erinevusi. Kuid peaminister Tuski valitsuse kukutamine on meie peamine ühine eesmärk," ütles Mentzeni juhitava populistliku partei Konföderatsioon asejuht Anna Bryłka

Parempoolsed loodavad nüüd kasutada kohtukriisi oma positsiooni tugevdamiseks enne 2027. aasta parlamendivalimisi. Tuski juhitav koalitsioon juhib küll arvamusküsitlusi, kuid väiksemate koalitsioonipartnerite toetus võib valimiste lähenedes väheneda. 

Politico kirjutab, et kriis võib samas mobiliseerida ka Tuski toetajaid, kes on pettunud valitsuse suutmatuses taastada kiiresti õigusriigi põhimõtteid. 

"Need valimised on Poola demokraatia jaoks otsustava tähtsusega. Kui võimule tuleks parempoolne koalitsioon, likvideeriksid nad sõltumatud institutsioonid, mis võiksid neid vastutusele võtta ning viiksid Poola Euroopa Liidust välja," ütles  Euroopa Parlamendi liige ja endine justiitsminister Borys Budka

Varssavis asuva SWPS-i ülikooli politoloog Ben Stanley märgib, et viimane kriis annab mõlemale poolele võimaluse koonduda oma poliitilise leeri ümber. Samas märkis ta, et see võib parempoolseid erakondi ühendada vaid ajutiselt.

"On hakanud levima arusaam, et just nüüd on saabunud hetk, mil kõik asuvad Nawrocki ja PiS-i seljataha, kuid järgmiste valimisteni on veel palju aega. Pealegi on tegemist erakondadega, mis on mitmes mõttes ideoloogiliselt veelgi kirjum seltskond kui praeguse valitsuskoalitsiooni parteid," ütles Stanley. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

17:05

Eestisse tullakse tööle varasemast ajast vähem

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

16:55

Rootsi parlament ei toetanud Ringqvisti kandidatuuri peaministriks

16:55

TEHIK väljastas PPA-le terviseandmeid piisava õigusliku aluseta

16:48

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:39

Filmiarhiivi endist kinnistut Tallinnas tahab endale kuus ostuhuvilist

16:27

Oidsalu: mulle on jäänud mulje, et kaitsevaldkonnas on jõulud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.11

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

02.11

Draamateater müüs menulavastuste piletid veebis maha mõne minutiga

02.11

Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

02.11

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

02.11

Tähtis Venemaa naftapiirkond vajub üha sügavamale võlgadesse

10:53

Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest Uuendatud

10:27

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

10:15

Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

17:00

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

07:08

USA tegi Iraanile piiratud ulatusega rünnaku

ilmateade

SPORT

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:00

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

15:53

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

loe: kultuur

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

15:10

Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

14:16

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

13:07

Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

loe: eeter

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

16:15

Rene Radala: teenistuskoertele tuleb julgeolekuolukorra tõttu rolle juurde

15:02

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

14:11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

Raadiouudised

15:35

Paarkümmend hoonet saab riigi toel energiatõhusamaks

15:30

Raadiouudised (03.11.2026 15:00:00)

12:45

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

12:40

Raimond Kaljulaid lahkub poliitikast

12:35

Öösel võib tulla kuni kaks miinuskraadi

12:25

Raadiouudised (03.11.2026 12:00:00)

09:55

USA vahevalimistel käib tihe rebimine Texases ja Kansases

09:50

Maa väärtuse tõus ei too samaväärset maamaksu tõusu

09:45

Sadu liigub pärastlõunal põhjast lõuna poole

09:20

Raadiouudised (03.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo