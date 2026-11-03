Kolmapäeval kell 13 saates "Otse uudistemajast" Taavi Kotka ja Riika Seeba

ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" on sel kolmapäeval külas IT-kooli HK Unicorn Squad asutaja Taavi Kotka ning Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika magistrant Riika Seeba.

Saatejuht Merilin Leetna (fotol) vestleb Kotka ja Seebaga noorte võimalustest tööturul, tehisarust, mis asendab inimtööjõudu ning infotehnoloogia õppimisest ja õpetamisest kiiresti muutuval ajal.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 13. Saadet saab hiljem järelvaadata.