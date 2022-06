Kanada süüdistab Hiina õhujõude ohtlike olukordade tekitamises

Ottawa on äärmiselt mures Hiina pilootide käitumise pärast õhuseiremissioonidel Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonide jõustamise ajal.

Kanada sõjavägi süüdistab Hiina õhujõudude piloote ebaprofessionaalses ja riskantses käitumises rahvusvalises õhuruumis hiljutiste Kanada lennkitega kokkupuudete ajal.

Kanada luurelennukid on Jaapanis osana mitme riigi pingutustest jõustada ÜRO sanktsioone Põhja-Korea vastu. Need on seotud tuumarelvade ja ballistiliste rakettide programmiga.

Kanada relvajõud teatasid kolmapäeval, et Rahvavabastusarmee õhuvägi ei järginud mitmel korral rahvusvahelisi lennuohutusnorme. "Sellised kokkupuuted on ebaprofessionaalsed ja/või seavad ohtu Kanada kuninglike õhujõudude personali turvalisuse," seisab teates.

Teatud juhtudel olid kanadalased sunnitud kiiresti muutma oma lennuteekonda, et vältida võimalikku kokkupõrget hiinlaste lennukiga. Teistel juhtudel püüdsid Hiina lennukid suunata Kanada lennukeid oma trajektoorilt eemale ja lendasid nii lähedalt, et pardal olevat meeskonda oli selgelt näha.

Kanada sõjaväe teatel on sellised intsidendid rahvusvahelises õhuruumis ÜRO missioonide ajal sagenenud ja neile on ka diplomaatilisi kanaleid pidi tähelepanu juhitud.

Hiina ei ole Kanada süüdistusi kommenteerinud.

Kanada ja Hiina diplomaatilised suhted on olnud madalseisus pärast 2018. aasta detsembrit, kui Vancouveris vahistati USA nõudmisel Huawei finantsjuht Meng Wanzhou. Selle järgnes kahe kanadalase vahistamine Pekingis. Kõik kolm inimest vabastati mullu septembris. Kanada välisminister Melanie Joly avaldas muret, et vähem kui kuus nädalat pärast normaalse diplomaatilise suhtluse taastamist toimuvad sellised intsidendid.

USA luure teatel valmistub Põhja-Korea esimeseks tuumakatsetuseks pärast 2017. aastat. Hiina on Venemaa kõrval Põhja-Korea peamisi liitlasi.