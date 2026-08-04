Peeter Kaldre: uus kurjuse telg

See, et Venemaa, Põhja-Korea, Iraan ja Hiina ei ole sõnastanud oma suhteid "teljena", ei vähenda nende ohtlikkust. Neil riikidel on omavahelised sõjalised kokkulepped, mis võivad kiiresti käiku minna, kirjutab Peeter Kaldre.

1983. aastal nimetas USA president Ronald Reagan Nõukogude Liitu kurjuse impeeriumiks. 2002. aastal ütles president George W. Bush, et on olemas "kurjuse telg", kuhu kuuluvad Iraan, Iraak ja Põhja-Korea. Et need on riigid, kes toetavad rahvusvahelist terrorismi.

Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale 2022. aastal selgus, et maailmas on tekkinud uus kurjuse telg, mis on ohtlikum kui kõik senised impeeriumid ja teljed kokku. Meenutagem, et ka teises maailmasõjas olid teljeriigid Saksamaa, Itaalia ja Jaapan, kuid nad ei teinud ühtegi ühist sõjalist operatsiooni. Jaapan isegi ei informeerinud Saksamaad Pearl Harbori ründamisest.

Viha lääne vastu

"Ei tohi unustada, et kolmel riigil neljast on tuumarelv ja neljas sügeleb selle järele."

Venemaa, Põhja-Korea, Iraan ja Hiina moodustavad praegu koosluse, mida millegipärast teljeks kardetakse nimetada. Et mis saab olla ühist kommunistlikul Põhja-Koreal, turumajanduselementidega kommunistlikul Hiinal, islamistlikul Iraanil ja röövkapitalistlikul totalitaarsel Venemaal. Ega suurt olegi, välja arvatud üks ja kõige tähtsam element, viha läänelike väärtuste ja lääne vastu tervikuna.

Vihkamine on rahvusvahelistes suhetes peamisi liikuma panevaid jõudusid. Meenutagem kasvõi islamiäärmusluse pimedat viha Iisraeli vastu. Ei tohi unustada, et kolmel riigil neljast on tuumarelv ja neljas sügeleb selle järele.

Vähe on ohtlikke sündmusi, kus nimetatud nelja riigi näpud poleks mängus olnud. Meie jaoks kõige olulisem on mõistagi sõda Ukrainas. Ilma selle neliku koostööta ei oleks Venemaa ilmselt suutnud seda sõda nii pikalt pidada. Hiina roll on olnud kõige varjatum, keskendudes põhiliselt nafta ja gaasi ostmisele Venemaalt ning mitmeotstarbelise tehnoloogia smuugeldamisega Venemaale.

Põhja-Korea ja Iraani roll on täiesti avalik. Põhja-Korea on saatnud isegi oma sõdureid (erinevatel hinnangutel 12 000-15 000) võitlema ukrainlastega. Nüüd on Ukraina luurel andmeid, et tahetakse saata veel 30 000 sõdurit. Lõuna-Korea luure hinnangul on Põhja-Korea saatnud Venemaale ligi viis miljonit suurtükimürsku. Lisandunud on raketid ja laskeseadeldised. Juuli lõpus Ukrainale tehtud rünnakus tabas just Põhja-Korea ballistiline rakett Krõvõi Rihi lähedal elumaja, hukkus terve suur pere.

Keegi ei ole kokku lugenud, kui palju tsiviilisikuid on surma saanud Iraani Shahed-tüüpi droonide läbi. Fakt on see, et need droonid on inimesi terroriseerinud aastaid

Mõne aja pärast võib olla hilja

See, et need riigid ei ole sõnastanud oma suhteid "teljena", ei vähenda nende ohtlikkust. Sellest kirjutab pikemalt 1. juuli Foreign Affairs. Neil riikidel on omavahelised sõjalised kokkulepped, mis võivad kiiresti käiku minna.

Ohtlikkust suurendab ka asjaolu, et nende koostöö on olnud kahesuunaline, Venemaa on näiteks vastutasuks mürskude ja rakettide eest jaganud Põhja-Koreaga kosmosetehnoloogiat. Väidetavalt aitas Vene kosmoseluure Iraani, kui too ründas USA sihtmärke Lähis-Idas. Kui on tahtmist, võivad nad ühekorraga tekitada pingekolded maailma eri paigus. USA ei suuda üheaegselt kõikjal reageerida.

Tasuks vist küsida, et kui on olemas kurjuse telg, siis kus on headuse telg. Ronald Reagani ajal oli kõik selge. Võiks arvata, et see on endiselt NATO, aga praegust USA välispoliitikat ilmestab pigem tülinorimine oma liitlastega kui tõhusate meetmete otsimine võitluseks kurjuse teljega. Sellest on kahju, sest mõne aasta pärast võib olla hilja.

Hiljuti kirjutas Soome Iltalehti, et kui Venemaa peaks ründama Soomet, siis ei tee ta seda üksi. Vene sõjamoona seast avastatakse kindla peale Põhja-Korea, Iraani ja Hiina komponente. Nagu praegu Ukrainas.