Pakistani Talibani võitlejad kuulutasid relvarahu Islamabadiga

Talibani Pakistani haru ehk Tehrik-i-Taliban Pakistan on Islamabadi vastu aastaid võidelnud. Nende soov on kehtestada Pakistanis Afganistaniga piirnevatel aladel šariaadi seadus. Piiri mägine ala on muutnud nendega võitlemise keeruliseks, vahendab BBC.

Alates 2021. aastast, mil Taliban võttis Afganistanis võimu üle, on Talibani Pakistani haru korraldanud rohkem rünnakuid Pakistanis. Relvarahu kokkuleppeid ei ole avalikult sõlmitud.

Talibani Pakistani haru asutati 2007. aastal kui Pakistani armee korraldas sõjalise operatsiooni Lal Masjid mošee vastu Islamabadis, kus tegutses radikaalne islami usujuht. Grupeeringu juht, Baitullah Mehsud, on varem olnud seotud Pakistani luureagentuuri ISI-ga.

Tehrik-i-Taliban on asutamisest saadik võidelnud Pakistani riigi vastu, rünnates nii tsiviilisikuid kui ka julgeolekujõude. Pakistani armee sundis Tehrik-i-Talibani juhtkonna 2015. aastal põgenema Afganistani, sestsaadik on toimunud grupeeringu ja Pakistani riigi vahel mõningane sõjategevus.