Kiievit rünnati õhust, olukord Ida-Ukrainas endiselt keeruline

Kuigi kohalike võimude sõnul on pool Severodonetskist taas ukrainlaste käes, jääb Ida-Ukraina tõsiste rünnakute alla, sest venelased pole loobunud kavast strateegiliselt tähtis linn vallutada. Samuti on venelased kogunud vägesid Slovjanski ründamiseks.

Oluline 5. juunil kell 13.15:

- Ukraina kaitseminister ennustab, et sõda võib läbi saada aasta lõpuks;

- Briti luureraport toetab Ukraina ametnike laupäevaseid väiteid, et nende väed vallutasid tagasi osa linnast;

- Kiievit tabasid varahommikul üle mitme nädala taas venelaste pommid, üks kannatanu viidi haiglasse.

Putin ähvardas läänt uute sihtmärkidega

President Vladimir Putin hoiatas läänt, et Venemaa võtab sihikule uued sihtmärgid, kui USA tarnib Ukrainale pikamaarakette, teatas pühapäeval uudisteagentuur TASS.

Kui selliseid rakette tarnitakse, siis "me sihime neid sihtmärke, mida me pole veel sihtinud," tsiteeris Reuters Putini sõnu Venemaa riiklikule telekanalile Rossija-1 antud intervjuust.

Putin ei nimetanud sihtmärke, mida Venemaa kavatseb tulistada, kui lääneriigid Ukrainale pikamaarakette tarnivad. Putin ütles, et "kära" Lääne relvatarnete ümber oli mõeldud konflikti venitamiseks.

USA president Joe Biden on teatanud kavatsusest anda Ukrainale täppisraketisüsteemid HIMARS pärast seda, kui sai Kiievilt kinnituse, et ukrainlased ei kasuta neid sihtmärkide tabamiseks Venemaal.

Kiievit tabas pühapäeva varahommikul venelaste pommirünnak. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Edgar Su

Kiievit pommitati varahommikul

Kiievit tabas täna varahommikul pommirünnak. Linnaelanike sõnul oli kuulda vähemalt viit plahvatust Kiievi vasakkaldal. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul tabasid pommid Dnipro ja Darnõtsa piirkondi. Linnapea teatel viidi üks kannatanu haiglasse, purustused puudutavad peamiselt raudteetaristut.

Lisaks neile rakettidele üritas vaenlane rünnata piirkonda veel ühe raketiga, selle tulistasid Ukraina õhukaitsejõud aga Obuhhivi rajooni kohal alla, teatas Kiievi piirkondlik sõjaväeadministratsioon pühapäeval.

Ukraina riiklik tuumaenergia operaator Energoatom teatas pühapäeval, et Vene tiibrakett lendas sama päeva hommikul "kriitiliselt madalalt" üle suure tuumaelektrijaama. "Tõenäoliselt oli see rakett, mis tulistati Kiievi suunas," ütles Pivdennoukrainska tehase, mida nimetatakse ka Lõuna-Ukraina tuumajaamaks, operaator Telegramis. Pivdennoukrainska on Ukraina suuruselt teine ​​tuumajaam, mis asub Mõkolaivi oblastis, umbes 350 kilomeetrit Kiievist lõuna pool.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Vene rünnakud tabasid Kiievis tanke ja muud Euroopast saadetud sõjatehnikat.

Kyiv is shelled. At least five blasts heard close to my place. It's been a while since I saw smoke from my window — Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) June 5, 2022

Suurbritannia toetab ukrainlaste väiteid edukast vasturünnakust

Briti kaitseministeeriumi teatel on Ukraina andnud vasturünnaku Severodonetski linnas, "pidurdades Vene vägede operatiivse edenemise, mis oli saavutatud tänu lahinguüksuste ja tulejõu koondamisele". Luureraport toetab Ukraina ametnike laupäevaseid väiteid, et nende väed vallutasid tagasi osa linnast.

"Sellesse piirkonda koondatud väeüksused on moodustatud Ida-Ukraina separatistidest, kellel on kehv varustus ja väljaõpe, samuti puudub neil raskerelvastus," teatas Briti kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8afxKwSwSn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Sy8NG76Fa8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 5, 2022

Reporter: Ukraina edu ulatust on raske hinnata

Deutsche Welle Ukraina reporteri Jan-Philipp Scholzi sõnul on lihtsalt võimatu kontrollida, kas Ukraina on tõesti poole Severodonetski territooriumist tagasi vallutanud. Ajakirjaniku sõnul on Ukraina väed aga tõepoolest saanud hakkama tähelepanuväärse vägiteoga, kui tõrjusid tagasi Vene väed, kes algselt näisid olevat linna täielikult oma kontrolli alla võtnud.

Kommenteerides teateid, et tuhanded Vene sõdurid on kogunenud rünnakuks Kramatorski lähedal asuvale Slovjanski linnale, ütles ajakirjanik, et Kiiev on selle pärast väga mures, kuna linn on oluline transpordisõlm. Ta märkis ka, et see on üks viimaseid piirkondi Donbassis, mis on endiselt Ukraina kontrolli all.

Küsimusele, millal võivad lääneriikide lubatud raskerelvad Donbassi jõuda, vastas Deutsche Welle ajakirjanik, et selleks võib kuluda veel nädalaid, mis tähendab, et nende saabumise ajaks ei pruugi neist praegustes lahingutes enam kasu olla, kuid kuna arvestatakse pikema kurnamissõjaga, siis võib neist abi olla hiljem.

Zelenski: lahendus tapmiste peatamiseks on ühe inimese käes

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Vene sõjavägi on Ukrainas peetud sõja ajal hävitanud 113 kirikut. Oma laupäeva hilisõhtuses kõnes ütles Zelenski: "Nende hulgas on iidseid kirikuid - neid, mis pidasid vastu Teisele maailmasõjale, kuid ei pidanud vastu Vene okupatsioonile. On ka neid, mis ehitati pärast 1991. aastat. Sviatohirski Kõigi pühakute kiriku rekonstrueerimine algas 2001. aastal. 10. juunil oleks olnud järjekordne ehituse alguse aastapäev," ütles ta.

Zelenski märkis oma pöördumises, et see ei ole esimene kiriku pommitamine ja et kolmapäeval hukkus kolm munka Vene mürskudes. "Jumalateenistusi peetakse keldris," vahendas CNN Zelenski sõnu. Zelenski märkis ka, et Sviatohirski Kõigi pühakute kirik kuulub Ukraina õigeusu kirikule, mida peetakse Moskvas siiani seotuks Vene õigeusu kirikuga, kuid seegi ei peata Vene armeed.

Seoses õigeusu kirikupeade toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonile" kutsus Zelenski Ukraina õigeusu kirikut "järeldusi tegema".

"Vene armee võib lõpetada kirikute põletamise. Vene armee võib lõpetada linnade hävitamise. Vene armee võib lõpetada laste tapmise. Kui ainult üks inimene Moskvas sellise käsu annab. Ja see, et sellist käsku ikka pole, on ilmselge alandus kogu maailmale," ütles Zelenski.

Donetski oblasti meditsiinilise abi teenistuja puhastamas oma relva. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Bernat Armangue

Ukraina kaitseminister: vajame relvi kiiresti

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov ütles, et "on raske ennustada, millal sõda lõpeb, kuid minu optimistlik prognoos on, et see võib lõppeda aasta lõpuks".

Reznikov esines Slovakkias Bratislavas GLOBSEC-2022 foorumil.

Ta ütles, et Ukraina kaitsejõud "vajavad endiselt raskerelvi, eelkõige mitmikraketiheitjaid (MLRS), aga ka muud suurtükiväge, tanke, laevatõrjesüsteeme, mehitamata raketisüsteeme, rakette ja õhutõrjet".

"Me vajame neid kiiresti ja koguses, mis vastab ohtu ulatusele. Ukraina sattus sõjaseisundisse ilma demokraatliku maailma piisava toetuseta," ütles ta.

"Praegu on olukord muutumas, kuid aeglaselt," ütles Reznikov CNN-i vahendusel.

Ta lisas: "Ukraina on muutnud oma strateegiat relvade tarnimisel. Kui sõja esimesel kuul keskendusime tanki- ja õhutõrje kaasaskantavate süsteemide hankimisele, siis nüüdseks on sõja iseloom muutunud ja vajame rohkem raskerelvastust."

"Hersoni oblastis ehitab Vene armee ešeloneeritud kaitset. Meie eesmärk on vältida Venemaa stsenaariumide realiseerumist ja vabastada meie territooriumid võimalikult kiiresti," ütles ta.