Hispaania on valmis tarnima Ukrainale õhutõrjerakette ja Leopardi tanke

Valitsusallikate sõnul on Hispaania valmis tegema kvalitatiivse hüppe oma sõjalises toetuses Ukrainale Venemaa sissetungi vastu: kui seni tarniti laskemoona, individuaalset kaitsevarustust ja kergrelvi (granaadiheitjaid ja kuulipildujaid C-90), siis nüüd valmistatakse ette raskerelvade, õhutõrjerakettide ja lahingutankide Leopard tarnimist ning hädavajalikku väljaõpet Ukraina sõjaväele.

Hispaania kaitseministeerium on juba lõpetamas madala taseme õhutõrjerakettide Shorad Aspide patarei tarnimist Kiievisse, mille Hispaania armee on asendanud teise arenenuma süsteemiga. See saadetis ootab läbirääkimiste lõpuleviimist Stuttgardis asuvas üksuses, mis vastutab Ukrainale antava sõjalise abi koordineerimise eest, et vältida varustuse puudust ja saadetiste dubleerimist, kirjutas El Pais.

Samuti on Hispaania valitsus valmis Ukrainale tarnima lahingutanke Leopard A4, mis on Hispaania armee Zaragozas asuvas logistikabaasis kümme aastat talveunes seisnud. Kuna need on ostetud 1990-ndatel Saksamaalt, peavad sakslased nende tarnimiseks ka loa andma.

Ukraina sõdurite väljaõpe toimuks allikate sõnul esialgu Lätis, kuhu Hispaania armee on NATO operatsiooni EFP (Enhanced Advanced Presence) raames paigutanud 500-liikmelise sõdurikontingendi kuue Leopard 2E tankiga, kirjutas El Pais.