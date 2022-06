Lavrovi lennukit ei lastud Serbiasse

Serbia on Venemaa lähedane liitlane, kuid liitlassuhete kinnitamisest ei tulnud sedakorda midagi välja, sest ei Bulgaaria, Põhja-Makedoonia ega ka mitte Montenegro lasknud Lavrovi lennukit läbi. Venemaa välisministeerium on juhtunud kinnitanud, aga mitte kommenteerinud.

Serbia on Venemaale eriti oluline, sest pole ühinenud Lääneriikide Venevastaste sanktsioonidega. Mais leppisid Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Serbia president Aleksandar Vucic kokku, et Venemaa jätkab gaasitarneid Serbiasse. Paljud riigid on Vene gaasist ilma jäänud, sest on keeldunud täitmast Venemaa nõuet, et gaasi eest tuleb maksta rublades.