Venelastele on jäänud alla kümne turismisihtkoha

Praeguseks on Türgisse puhkama sõitvate Vene turistide hulk jõudnud 70-80 protsendi tasemele eelmise aasta mahust ning taastuma hakkab ka venelaste voog Egiptusesse, rääkis Venemaa välisreise korraldavate ettevõtete assotsiatsiooni Turpomoštš direktor Aleksandr Osaulenko.

"Aga on näha, et Vene turistide vaates on toimunud nihe märksa lähemate, SRÜ riikide suunas. Traditsiooniliselt on olnud [sihtkohaks] Valgevene. Täna on sellele lisandunud Armeenia, Kõrgõzstan, kuhu hakkavad juuni teises pooles suunduma tšarterlennud, mida hakkavad tegema suured reisikorraldajad. [Gruusia separatistlik] Abhaasia plaanib sel aastal lüüa oma varasema rekordi ja võõrustada enda juures rohkem kui 1,5 miljonit Vene turisti," rääkis Osaulenko.

Lääneriigid on Ukrainale kallale tunginud Venemaale kehtestanud laiaulatuslikud sanktsioonid, muuhulgas ka lennupiirangud.

Vene turismifirmade esindaja avaldas lootust, et "logistiline olukord" paraneb.