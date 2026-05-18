Venelased saavad otse lennata vähematesse riikidesse kui NSV Liidu ajal

Kuubalt tagasi pöörduvad Vene turistid. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Norlys Perez
Algaval suvel on Venemaalt võimalik otselennuga reisida 31 riiki, mida on veerandi võrra vähem kui talveperioodil ning kolm korda vähem kui NSV Liidu ajal, teatas Venemaa reisikorraldajate assotsiatsioon (ATOR).

"2025.–2026. aasta talvel hõlmas marsruudivõrk kuni 43 riiki, kuid juuniks on mõned sihtkohad hooajalisuse, kütuse- ja geopoliitiliste tegurite ning Lähis-Ida kriisiga seotud piirangute tõttu kadunud. Sel suvel on otselennud Venemaalt saadaval 32 riiki," seisab ATOR-i teates.

Assotsiatsiooni pressiteate kohaselt on Venemaalt lähtuvate otselendude sihtkohad: Abhaasia, Aserbaidžaan, Armeenia, Afganistan, Valgevene, Vietnam, Hongkong (HRV), Gruusia, Egiptus, Iisrael, India, Indoneesia, Iraan, Jordaania, Kasahstan, Katar, Hiina, Põhja-Korea, Kõrgõzstan, Maldiivid, Maroko, Mongoolia, AÜE, Omaan, Saudi Araabia, Serbia, Tadžikistan, Tai, Türkmenistan, Türgi, Usbekistan ja Etioopia. Venemaa peab Gruusia separatistlikku piirkonda Abhaasiat eraldi riigiks.

ATOR märkis, et lõplik sihtkohtade arv sõltub sellest, kas lennud üle Saudi Araabia taastatakse, kuid igal juhul on alates märtsist peatatud pakettreisid Iisraeli, Iraani, Katari, Araabia Ühendemiraatidesse, Omaani ja Saudi Araabiasse. Assotsiatsiooni andmetel on reisimine Afganistani ja Iraaki ka varem juba olnud ebapopulaarne.

"See tähendab, et 2026. aasta juunis on massiturismiks või vähemalt nominaalselt massiturismiks saadaval otselennud Venemaalt parimal juhul viieteistkümnesse riiki," teatas ATOR. "Võrdluseks, isegi NSV Liidus raudse eesriide ajal oli rahvusvaheline liinivõrk palju ulatuslikum... 1980ndate lõpuks olid otselennud loodud umbes 100 riigiga. Ja on oluline mõista, et mõnda tänapäeva rahvusvahelist sihtkohta peeti sel ajal siseriiklikuks."

ATOR selgitas, et kütuse- ja geopoliitilise kriisi tõttu ei ole sel suvel Venemaalt Kuubale ja Venezuelale otselende.

Samal ajal on Lähis-Ida konflikt jätnud Venemaa reisijad ilma lendudest Kuveiti ja Bahreini. Otselennud Alžeeriasse kadusid graafikust juba aprillis ja alates mai keskpaigast on Vene suurim lennukompanii Aeroflot lõpetanud Seišellidele lendamise – vähemalt sügiseni. Lennud Siberist Sri Lankale, Filipiinidele ja Malaisiasse on hooajalised; üldiselt sõltuvad piirkondadest väljumised suuresti lendude täituvusest, lisas ATOR.

Tallinna lennujaama kodulehe andmeil saab Tallinnast lennata 61 sihtkohta, mille hulgas on ka Kuressaare ja Kärdla. Eelmise aasta jooksul oli võimalik Tallinnast regulaarsete otselendudega lennata 51 sihtkohta, millele lisandusid regulaarsed tšarterlennud. 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kommersant, Interfax

