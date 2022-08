Reinsalul ei õnnestunud saada Ungari toetust venelaste reisikeelule

"Välispoliitika on kommunikatsioon - mina esitan oma sõnumi ja kutsun üles ühtsusele selle nimel, et panustada tugevamalt agressori karistamisse ja kolleegid võtavad need seisukohad teadmiseks. Ma loodan, et nende vestluste tulemusena kujuneb välja suurem ja soosivam toetus Eesti ettepanekutele eelseisvatel kohtumistel," vastas Reinsalu küsimusele, mis oli Szijjártóga peetud vestluse tulemus.

Seevastu Ungari välisminister teatas oma sotsiaalmeediakanalis otsesõnu, et ei toeta reisipiirangute ettepanekut.

"Rääkisime ka ettepanekust, mis karmistaks Venemaa kodanikele Euroopa viisade väljastamise praktikat. Oleme samal seisukohal Saksamaa kantsleriga ja ei plaani mingeid piiranguid," kirjutas Szijjártó.

Saksamaa valitsusjuht Olaf Scholz on öelnud, et ei poolda Vene kodanikele antud turismiviisade peatamist ning lisas hiljem, et reisipiirangud võiksid takistada dissidentide põgenemist Venemaalt.

Szijjártó märkis oma postituses, et ehkki tema ja Reinsalu nõustusid, et sõda Ukrainas peab võimalikult ruttu lõppema, jäid nad eriarvamusele, kas sanktsioonid aitavad sellele kaasa. Szijjártó rõhutas eraldi, et Ungari ei ole nõus alustama isegi läbirääkimisi energeetikat puudutavate sanktsioonide kehtestamiseks Venemaale. Ta põhjendas seda asjaoluga, et sanktsioonid ei tohi teha rohkem kahju Euroopale kui Venemaale ning ungarlasi ei tohi panna sõja eest maksma.

Küsimusele, kas ta saab vestluse kohta oma Ungari kolleegiga midagi positiivset teatada, vastas Reinsalu: "Nende kõnede ülesanne on kommunikatsioon, ennekõike on minu eesmärk edastada informatsiooni nendest algatustest, mida Eesti on käivitanud Euroopas. Edastada seda kõikidele riikidele ja siis riigid peegeldavad seda hilisemates tegevustes tagasi ja siis otsitakse ühisosa. Nii see käibki."

Ungarit peetakse praegu Euroopa Liidu kõige Vene-sõbralikumaks riigiks, mis on takistanud mitmete sanktsioonide vastuvõtmist, kuna EL-i välispoliitilised otsused nõuavad ühehäälsust.

Reinsalu: Vene kodanike liikumispiirangu võivad teha piiriäärsed riigid

Küll aga ei välistanud Reinsalu võimalust, millest teisipäeval rääkis ka Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, et kui Vene kodanike viisakeelule üle-euroopalist lahendust ei leita, võivad Venemaaga piirnevad Euroopa Liidu liikmesriigid sellise keelu ühiselt ise kehtestada.

"Ma kindlasti ei kriipsuta seda maha. Veelgi enam - ma olen olnud kõigi nende riikide välisministritega jooksvas kontaktis. Kindlasti on siin võimalikud erinevad arengud. Ka arengud, mis puudutavad riikide endi suveräänsust, oma oma riiki sisenemise reegleid seada," rääkis ta. "Ma arvan, et me kindlasti arutame Leedu välisministri üleskutset"

Reinsalu sõnul ongi tal neljapäeval kavas kohtumine oma Leedu ja Läti kolleegiga ning õhtupoole saab eeldatavasti rääkida ka Saksamaa ja Tšehhi kui Euroopa Liidu eesistuja välisministriga.