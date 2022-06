Skulptorid taastavad Viljandimaal vabadussõjas langenute mälestussamba

Skulptorid Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka peavad mälestussamba taastama võimalikult täpselt. Eriti keeruliseks teeb ülesande see, et pronksfiguuride grupid tuleb modelleerida fotode järgi.

"Kui sul on erinevatest vaadetest, aga siiski mitte kõikidest vaadetest fotod, siis selle põhjal panna kokku selline 3D mudel ei ole sugugi lihtne. Algselt oli selle mälestusmärgi alumine püramiidjas osa betoonist, aga praegu tuleb see graniidist, figuurid on samamoodi nagu enne sõdagi pronksist," kirjeldas Kirsipuu.

Nõndanimetatud plastiliinietapist ehk modelleerimisest üle poole on tehtud, varsti hakatakse pronksivalu ette valmistama.

Tiiu Kirsipuu peab Amandus Adamsoni eriliseks vormimeistriks, kelle töid iseloomustab detailirohkus ja liikuvus.

"Kuidas pea on ühele poole kaldu, üks õlg on eespool, teiselpool üks puus on eespool. Selline liikumine, mis nendesse skulptuuridesse on sisse programmeeritud, on minu jaoks nendesse fotodesse süvenedes olnud üllatav," rääkis ta.

Viljandi muuseumi direktor, ajaloolane Jaak Pihlak ütles, et esimesel iseseisvusperioodil rajati Eestis ligi 200 vabadussõjas langenute mälestussammast, taastamata on need vaid Narva-Jõesuus ja Viljandis.

Viljandi samba taastamine maksab üle 660 000 euro, millest suurem osa tuli riigieelarvest, kuid ka annetajate panus on väga oluline. Annetuste kogumine jätkub.

"Ma näen seda tööd, mis on teinud Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka nende kujude kallal ja samuti teostaja firma Kivikuvand, see töö on väga hea. See monument kõrgub Viljandis järgmise aasta 23. juunil. Ja kõik, kes veel ei ole saanud annetada, palun tehke seda, te lähete ajalukku," ütles Pihlak.