Viljandis sai valmis ausammas vabadussõjas langenute mälestuseks

Teisipäeval tõsteti paika ausamba skulptuurid, mille valmistasid Amandus Adamsoni originaalkujudest tehtud fotode järgi skulptorid Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka.

Kirsipuu sõnul oli eesmärk luua ausammas võimalikult originaalilähedaselt. Samas kasutati kvaliteetsemaid materjale.

"See on väga vastutusrikas töö olnud. Ma usun, et see on olnud võib-olla kõige vastutusrikkam töö minu senises skulptorikarjääris. Aga päris kindlasti ta on kõige töömahukam olnud. Ta on olnud ikkagi väga töömahukas ja pikaajaline. Ja ka füüsiliselt raske teha," rääkis skulptor.

Ausamba taastamise ühe eestvedaja Jaak Pihlaku sõnul on valminud monument algsest mõttest isegi väärtuslikum.

"Ma olen väga rahul, see töö on väga suurepärane, väga hea. Ja võrreldes algse monumendiga on selle samba oluline muutus see, et tüvipüramiid on tegelikult graniidist ja see pärineb Portugalist. Algsel monumendil oli tüvipüramiid tehtud hoopis betoonist. Nii et praegune monument on veel väärtuslikum ja kaunim kui oli see algne," rääkis Pihlak.

Viljandimaa vabadussamba taastamine läks maksma 725 000 eurot.

Viljandi Vabaduse platsil kõrguv ausammas avatakse pidulikult võidupäeva, 23. juuni hommikul kell 9.