NATO väed harjutasid Baltimaades ja Poolas õhukaitset

Läti rannikul katsetasid NATO kaitseväelased lühimaa õhukaitsesüsteeme. Poolas treenisid kaitseväelased oma valmisolekut vastata hävitajate, droonide ja rakettide rünnakutele. NATO õhuväejuhatuse teatel on kõiki neid sõja ajal NATO piiride lähedal nähtud, riskid õhuruumis on kasvanud ja NATO peab neile vastamiseks valmis olema.

"Meie jaoks on tõesti tähtsam kui kunagi varem, et me suudaksime treenida ja oma vastavaid võimekusi praegustes oludes suurendada. See on NATO valmisoleku selge väljendus," ütles NATO liitlaste õhuväejuhatuse asejuht kindralleitnant Pascal Delerce.

Õppustest võttis osa kokku 17 riiki.