Eesti ja Läti kaitseväelased harjutasid Põhja-Läti kaitsmist

Kui Kaitseliit ja Läti Zemessardze ehk Maakaitse on teineteise õppustel ikka osalenud, siis seekord oli ühine ka kõrgem juhtimine. Kui ühised õppused maastikul said pühapäeval läbi, siis Eesti ja Läti staapide koostööd harjutatakse NATO Põhjadiviisi staabi juhtimisel ka järgmisel nädalal.

"Üleriigiline tegevus oli kõrgemate staapide poolt kooskõlastatud ja see toimus korraldusliku poole pealt üsna lihtsalt. Läti poolt osales üks jalaväerühm ja meie poolt kaks jalaväerühma. Ja läbiharjutatud stsenaarium oli selline, kus Läti jalaväerühm oli lahingutegevuse käigus sunnitud minema Eesti suunale. Eesti üksused võtsid nad vastu ja aitasid lahingutest lahti rebida ja seejärel suunasid läbi oma vastutusala uuesti Lätti tagasi," kirjeldas Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna pealik Kaido Tiitus.

Pühapäeval, ühiste õppuste lõppedes rivistusid Läti kaitseväelased ühele ja eestlased teisele poole Konnaoja. Kohal olid ka Lätis paikneva Kanada juhitava NATO pataljoni esindajad ja näha sai sõjatehnikat.

Läti kaitseminister Artis Pabriks ja Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna pealik Kaido Tiitus ütlesid, et praegu tugevdatakse kahe riigi omavahelist sõjalist koostööd.

Läti kaitseväe õppused Namejs, kus osales 1000 sõjaväelast ja Maakaitse liiget, toimusid Vidzemes, Eesti piiri lähedal.

"Näeme Balti riike ühise kaitsepiirkonnana. Ja siin peaksid ka Baltimaade sõjajõud saama riikide vahel vabalt ja kiiresti liikuda, et üksteist aidata. Nägime õppustel, et suudame väga kiiresti leida lahenduse, kuidas korraldada piiriülest liikumist Eesti ja Läti vahel. Seni on siin olnud palju bürokraatlikke tõkkeid," rääkis Pabriks.

Esmaspäeval algavad Balti merel, Kurzemes lätlaste korraldatavad mereväeõppused, kus samuti harjutatakse Balti riikide sõjalist koostööd.