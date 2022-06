Ohutuspäev Sindi kärestiku juures pakkus nii nõuandeid kui ka meelelahutust

Ohutuspäev tõi rahva Pärnu jõe äärde kokku, pakkudes meelelahutuse kõrval ka nõuandeid, kuidas uppumisohtu sattunuid abistada ja kuidas ise mitte ohtu sattuda. Sellist päeva on korraldatud varemgi, aga mitte nii suures mahus.

"Meil on harukordne võimalus, meil on Baltikumis erakordne kärestik siin. Ja siis me soovisime inimesed kõik siia kokku kutsuda, et tutvustada neile ohtusid ja ühtlasi ka positiivseid külgi, mida siin võimalik teha on," rääkis Tori valla ohutuspäeva korraldaja Rasmus Aaslaid.

Kohal olid veepäästekoerad grupist Märjad Käpad, kellele kaldalolek polnud palava ilma tõttu meele järele, aga vees näitasid nad meelsasti, kuidas uppumisohtu sattunut kaldale tuua. Koertele õpetatakse, et nad ujuksid ümber inimese, siis saab hädasolija neist või nende toodud päästevahendist kõige kergemini kinni haarata.

Kõige tähtsam on siiski ennetus. "Me ei ole riigi mõistes ei töö- ega teenistuskoerad, nii et rannavalves me ei ole ja meie töö on ennetus, ennetus ja veel kord ennetus. Me väga loodame, et me läbi selle ennetuse oleme päästnud ka kümneid ja kümneid inimesi, sest kui me räägime lastele, kuidas ohutult vee ääres käituda, siis need lähevad koju ja räägivad ka emale-isale ja käituvad ehk ise mõistlikumalt," rääkis Pärnumaa Märgade Käppade juhatuse liige Hiie Paas.

Jaagupi Merepääste Selts oma hiljuti saadud paati vette ei viinudki, vaid panustas ohutusse kaldal.

"Me jäime tagaplaanile, aga tegeleme ennetusega ja räägime lastele, kuidas turvaliselt vees olla. /.../ Ühing on küll merepääste, aga käime nii merel kui ka jõel, seal, kus vaja on," rääkis Jaagupi Vabatahtliku Merepääste asutaja Virgo Vahenõmm.

Kui jõele kärestikku rajama asuti, siis peeti nõu ka kärestikuaerutajatega ja nüüd on Eestis sobiv koht kärestikuaerutamiseks olemas. Sindis oodataksegi lapsi trenni ja eesmärgid võib kõrgele seada, sest tegu on olümpiaalaga.

"Tänase päeva eesmärk ongi, et me suudaks siit kohapealt neid lapsi veel rohkem haarata ja saada trennid käima. Loodame, et varsti on Sindist tulemas meie kärestikuaerutamise koorekiht," ütles Aerutamisföderatsiooni juhatuse liige, treener Siim Peetris.