Eesti maasikas maksab mitu korda rohkem kui mullu

Juuni keskpaik on käes, kuid kodumaiseid maasikaid leida pole kerge. Esmaspäeval müüs Tallinna Keskturul Azia sorti Eesti maasikaid vaid üks lett ja sedagi hinnaga 15 eurot kilo. Katteloori all kasvatatud marjad pärinesid Tartumaalt Lätte talust, mis müüb oma toodangut peamiselt Tallinnasse ja Tartusse.

Tartus Avaturul oli seis parem. Eesti päritolu maasikaid müüs kaheksa letti, keskmise hinnaga 10 eurot kilo. Valikus oli nii Polka, Honey kui ka 20-eurone Rumba.

Viljar Varrik, Lätte talu tegevjuht rääkis ERR-ile, et nad alustasid korjet kaks päeva tagasi ning saak kasvab iga päevaga. "Praegu ei oleks sellist kohaliku maasika defitsiifi, kui rohkemad kasvatajad võtaksid vaevaks marju katteloori all kasvatada," rääkis Varrik.

Kärt Karhunen Lemmatu Marjatalust Tartumaal ütles, et neil on saagiga isegi võrdlemisi hästi läinud. Kuigi jahe kevad võttis õisi ära ja mari valmis hilja, alustasid nad 20. mail varajase sordi Flair korjet.

Hetkel müüb Lemmatu Marjatalu oma varajast maasikat talus kohapeal hinnaga 10 eurot kilo, eelmisel nädalal oli hind 14 eurot.

Karhuneni sõnul tõstavad nad hinda vastavalt inflatsioonile, ilm polegi nii mõjukas faktor. Samas on maasikas hooajaline kaup, seega keeruline prognoosida. Kui ilm soosib ja marju tuleb palju, langeb ka hind.

Kurk ja kartul

Ka teised Eesti toiduained on kallimaks läinud. Mai viimase nädala seisuga oli kartuli kilohind 0,36 eurot, kilo pikka kurki maksis 1,99 eurot. Möödunud aasta samal ajal maksid need vastavalt 0,17 ja 1,95 eurot kilo.

Nädalavahetusel maksis värske Eesti päritolu kartul Tallinna turgudel 6,5 kuni 12 eurot, Tartus aga 10 eurot kilo.

Tallinnas Balti Jaama turul müüs esmaspäeval lühikest kodumaist kurki vaid üks müüja, kilohinnaga 5,99 eurot. "Mida suvi edasi, seda rohkem kurgi hind langeb, aga maasikas küll veel valmis ei ole," rääkis müüja.

Keskturul kodumaist kurki ei müüdud, kuid Tartus Avaturul maksis kilo kurki 3,5 eurot.

Eesti suurima kurgitootja Grüne Fee Eesti tegevjuht Raivo Külasepp ütles, et probleemide allikaks on energiakriis: "Tarbija rahakott on kasvanud, meie sisendid on tõusnud 60–80 protsenti."

Aga Eesti ei vaevle üksi. "Teistel riikidel on samad probleemid, toodangut on üle ja seda müüakse siia Eestisse," rääkis Külasepp.

Konkreetseid energiakriisi plaane Grüne Feel veel ei ole, sest olukord on uus ja ettearvamatu. Seega koostatakse tegevuskava jooksvalt. "Lõppude lõpuks on tarbija see, kes turuolukorra otsustab," ütles Külasepp.