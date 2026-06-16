Turgudel valitseb kodumaise maasika põud

Külm ja vihmane kevad on Eesti maasikahooaja tavapärasest hilisemaks lükanud. Tallinna turgudel on kodumaiseid maasikaid praegu väga vähe ning müüjate hinnangul jõuab suurem kogus Eesti maasikaid lettidele alles järgmisel nädalal.

Müüjate sõnul ei ole maasikad jaheda ilma tõttu piisavalt küpsenud ja ei lähe punaseks, mistõttu on saaki vähe. Nõmme turul teisipäeval Eesti maasikaid ei müüdud.

Nõmme turu müüja Indreku sõnul on vihmane kevad maasikakasvatajatele keeruline olnud.

"Põllumeestel ei ole maasikaid tuua. Üks talunik ütles, et saaki tuleb nii vähe, et Tallinnasse pole mõtet tuua. Kõik läheb oma tarbeks ja sõpradele. Vihma on kõvasti tulnud ja see on maasikasaaki mõjutanud," rääkis ta.

Keskturul leidus Eesti maasikaid vaid üksikutel lettidel. Helme talu maasikaid müünud Aleks ütles, et kodumaine kaup toob rohkem ostjaid.

"Inimesed küsivad kohe, kas tegemist on Eesti maasikatega ja selle järgi otsustavad," rääkis ta.

Helme talu hooaja esimesed maasikad maksid 28,5 eurot kilogramm, kuid praegu müüakse Valgamaal kasvatatud maasikaid 12,5 euroga.

Nõmme müüja Jaana sõnul oli hooaja alguses Eesti maasikad natuke müügil, kuid külmade ilmade tõttu ei ole rohkem marju turule jõudnud.

"Praegu müüme peamiselt Poola maasikaid," ütles ta.

Müüjate hinnangul võivad soojemate ilmade saabudes Eesti maasikad juba järgmisel nädalal suuremas koguses lettidele jõuda.

Nõmme turul Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Müüja: Eesti kaupa on vähem ja hind püsib kõrge

Võrumaa Metsa talu taluniku Vello Krambi sõnul on tänavune kevad olnud taimede jaoks keeruline.

"Olukord ei ole kiita," ütles Kramp, lisades, et kuigi kevad on olnud külm, on vähemalt tomatite saak see aasta parem kui eelmisel.

"Tomateid saab oktoobrini, aga kurkide hooaeg on lühem. Kurke saab septembrini," sõnas Kramp.

Keskturul Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Keskturul maksis Eesti kartul 4,5 eurot, kurgi hind 5,5 eurot ja tomati hind 6 eurot kilogrammi kohta.

Müüja Tatjana sõnul on vaatamata madalale saagikusele kaup siiski lettidele jõudnud.

"Kurki, kartulit, tilli ja värsket kapsast on. Eesti kaupa on vähem ja hind püsib kõrge," sõnas müüja.

Nõmme turul maksis Eesti kartul 5,9–6,9 eurot kilogramm, kurk 6,9 eurot ja tomat 7,9 eurot kilogramm.

Müüja Indreku sõnul leidub turul kodumaist sibulat, tomatit ja lillkapsast, kuid kinnitas Tatjana sõnu, et hinnad püsivad kõrgel, sest kaupa on vähe.

"Hinnad on kõigil vastavalt oludele, aga olud on väga kehvad," ütles Indrek.

Antsu talu müüja Jevgeni sõnul eelistavad ostjad Eesti päritolu kaupa.

"Eesti kaupa ostetakse ikka rohkem. Vahet pole, mis hind. Loeb see, et on Eesti kaup ja kvaliteetne. Suvi on nii lühike ja inimesed tahavad kohalikku kaupa," ütles ta.