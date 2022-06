Tallinnas kihutas tudengite valmistatud isejuhtiv elektrivormel

Mis juhtub, kui noorel on kodus arvutimängudest villand ning tahaks teha midagi huvitavamat, kui lihtsalt mõnes parklas omasugustega aega veeta? Üks võimalus on ehitada koos teistega vormel.

"Tavasõidukiga saab mingil määral võrrelda, aga päris palju on ka erinevat. Selle masina ainuke ülesanne on kiiresti sõitmine ja seda teeb hästi Tippkiirus on 120 km/h, kurvilisel teel siiski pisut vähem," ütles Tallinna tehnikakõrgkooli tudeng ja elektrivormelipiloot Mattias Laos.

Kolmandat aastat vormeliga töötav Mattias tahab välja mõelda, kuidas parandada auto dünaamikat. Väljamõeldut saab proovida juba sel sügisel Aravetel, kuhu teiste riikide tudengid tulevad võistlema. Võistluskogemus on tal olemas.

2019. aastast arendatud neljarattaline on sel suvel juba paarkümmend korda testirajal käinud.

"Tahaks maailma tippu jõuda, et näha, kuidas isejuhtiv sõidab kiiremini kui juhiga sõiduk. Aga sinna on veel paar aastat minna," nentis Tallinna tehnikaülikooli isejuhtiva vormeli peainsener Tauri Tammaru.