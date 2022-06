Uuring: Bideni reiting langes veel, toetus on 36 protsenti

Uudisteagentuuri Reuters ja uuringufirma Ipsos värskest uuringust selgub, et USA president Joe Bideni populaarsus ameeriklaste seas langes neljandat nädalat järjest. Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks nüüd ainult 36 protsenti ameeriklastest.

Bideni reiting on alates eelmise aasta augustist olnud alla 50 protsenti. 8. novembril toimuvad USA-s vahevalimised. Demokraadid kontrollivad praegu nii kongressi kui senatit.

34 protsenti ameeriklastest leiab, et majanduse areng on praegu USA jaoks kõige tähtsam küsimus. USA-s on 40 aasta kõrgeim inflatsioon. Majanduse taastumist piiravad Venemaa sissetung Ukrainasse ja tarnehäired.

Demokraatide seas on Bideni toetus 73 protsenti. Vabariiklaste seas aga ainult seitse protsenti.

Bideni eelkäija Donald Trumpi kõige madalam reiting oli 33 protsenti.

Reuters/Ipsos uuringus osales 1002 täiskasvanud ameeriklast. Veamäär oli kuni neli protsenti.