Uuring: üle 70 protsendi ameeriklastest ei taha Bideni uuesti kandideerimist

Nende seast, kes arvavad, et Biden ei peaks uuesti kandideerima, 45 protsenti põhjendas, et ta on halb president, umbes kolmandik ütles, et ta on liiga vana ning umbes veerand leidis, et vaja on muutusi, vahendas The Hill.

"President Biden võib tahta uuesti kandideerida, aga valijad ütlesid "ei" mõttele teisest ametiajast. Vaid 30 protsenti demokraatidest hääletaks tema poolt demokraatide eelvalimistel," ütles uuringufirma kaasdirektor Mark Penn.

Küsitlusest selgus ka, et 61 protsenti vastanutest leiab, et eelmine president Donald Trump ei peaks 2024. aastal uuesti kandideerima. 39 protsendi arvates ta peaks kandideerima.

36 protsenti neist, kes arvasid, et Trump ei peaks kandideerima, ütlesid, et ta käitumine on ebastabiilne, 33 protsenti leidsid, et ta lõhestaks riiki ning 30 protsenti leidsid, et Trump on vastutav eelmise aasta 6. jaanuari rünnakus Kapitooliumile.

60 protsenti küsitlusele vastanutest ütles, et kui nii Biden kui ka Trump kandideeriksid järgmistel presidendivalimistel, siis nad kaaluksid mõõduka sõltumatu kandidaadi poolt hääletamist. 53 protsenti vabariiklastest ja 64 protsenti demokraatidest ütles, et nad kaaluksid sellises olukorras sõltumatu kandidaadi valimist.

Bideni populaarsus on küsitluste järgi praegu madal. Uuringufirma Harvard CAPS–Harris Poll küsitlusest selgus, et tema üldine reiting on 38 protsenti. Vastajad andsid talle madala hinnangu muu hulgas inflatsiooniga, majandusega, töökohtade toetamise ja koroonapandeemiaga tegelemisel.

Eelmisel nädalal avaldas Reuters uuringufirma Ipsos värske küsitluse tulemused, millest selgus, et Bideni populaarsus on mitu nädalat järjest langenud. Bideni tegevuse presidendina kiitis Ipsose uuringu järgi heaks ainult 36 protsenti ameeriklastest.