Haabneeme rand Viimsis sai ametliku supluskoha tiitli

Kuum ilm on hea avatakt Eesti suplus-hooajale, mida vähemalt praegu võib julgelt nautida, sest pea kõikjal on vee temperatuur üle 20 kraadi ja terviseameti proovid näitavad, et vee kvaliteet on sel aastal väga hea.

Eestis on sel hooajal 53 ametlikku supluskohta, kus pidevalt jälgitakse, et vesi ja rand oleksid puhtad nii inimtekkelisest prügist kui ka sinivetikatest.



Võrreldes eelmise hooajaga jäeti nimekirjast välja Pärnu Raeküla rand, kus vee kvaliteet on juba aastaid olnud vilets. Uue ametliku supluskohana aga lisandus näiteks Viimsis asuv Haabneeme rand, kus on olemas kõik tingimused mõnusaks ja turvaliseks rannapuhkuseks.

"Meil on siin kuus silmapaari, kes jälgib vee äärt ja randa, kontroll on peal ja me ei jäta randa hetkekski järelevalveta," ütles vetelpäästja Tair.

Kuum ilm oli täna meelitanud randadesse sadu suvitajaid nii meilt kui ka mujalt.

"See on uskumatu, see on nagu laulupidu, nii täis inimesi, see on nagu Lõuna Prantsusmaa või Kreeka," ütles Ross.

"Vesi on väga puhas ja soe ja inimesi on palju, rohkem kui eelmisel aastal, see on hea märk. See on mu kodurand jah, siitsamast olen pärit," rääkis Tannar.

"Väga meeldib. Siin on restoranikesed, saab mängida, suured mänguväljakud. Väga uhke. Meil Narva-Jõesuus näiteks midagi sellist ei ole. Ainus asi, et rahvast on liiga palju," märkis Angelina.