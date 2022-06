Venemaa pole enam võimeline riigivõlga tasuma

Moskva võimetus maksta võlamakseid tähendab sisuliselt maksevõimetust isegi kui riigil on raha, millega makseid teha. Kreml on püüdnud maksevõimetust vältida, kuna see on suur löök nende usaldusväärsusele rahvusvaheliste finantsturgude silmis.

Venemaa rahandusminister nimetas kujunenud olukorda farsiks ning ei usu, et see mõjutaks Vene riigi rahavooge lühiajaliselt.

Praegu tuleb enamik Vene riigi tuludest nafta müügist, millest teenitakse päevas ligikaudu miljard dollarit päevas.

Venemaa edastas pühapäeval 100 miljoni dollari väärtuses võlamakseid Euroclear pangale, kes oleks pidanud makse osadeks jaotama ja investoritele edasi kandma. Sanktsioonide tõttu on raha pangas kinni.

Samuti ei ole Reutersi teatel saanud Vene võlakirjade makseid Taiwani päritolu investorid. Kuna raha ei olnud saabunud pühapäevaks, mis oli makse tegemise 30 kuupäeva tähtaeg, siis peetakse riiki maksejõuetuks.

Euroclear pank ei kommenteeritud Vene makse blokeerimist, kuid kinnitas üle, et pank järgib kõiki rahvusvahelisi sanktsioone, mis Venemaa vastu on kehtestatud.

Vene rahandusminister Anton Siluanov tunnistas, et välisinvestorid ei saa praegu Venemaa võlamakseid kätte, teatas RIA Novosti.

Venemaa riigivõlg on ligikaudu 40 miljardit dollarit ja see on täies ulatuses denomineeritud kas dollarites või eurodes. Ligikaudu pool Vene riigivõlast on seotud Venemaa-väliste investoritega.

Viimane kord oli Venemaa maksevõimetu 1998. aastal rublakriisi ajal.

Venemaa teatas 23. juunil, et kõik tulevased võlamaksed teeb Venemaa rublades Vene panga kaudu.