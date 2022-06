Bulgaaria saadab riigist välja 70 Vene diplomaati

Bulgaari välisministeeriumi sõnul vähendatakse sammu tulemusena Venemaa diplomaatiline korpus Bulgaarias sama suureks kui on Bulgaaria diplomaatiline esindus Venemaal.

Vene diplomaadid peavad Bulgaariast lahkuma 3. juuli keskööks. Väljasaadetute hulgas on 23 diplomaatilist töötajat ja 25 administratiivtöötajat, vahendab Bulgaaria väljaanne Dnevnik.

Bulgaaria peaminister Kiril Petkov teatas, et 70 Vene diplomaati on nüüd Bulgaarias kuulutatud persona non grata'ks.

Lisaks on ajutiselt suletud Vene peakonsulaat Ruses ja Bulgaaria sulgeb ajutiselt oma konsulaadi Jekaterinburgis.

Bulgaaria välisministeeriumi avalduse kohaselt peaks mõlema riigi diplomaatiliste töötajate arv jääma 23 diplomaatilise ja 25 administratiivtöötaja piiresse.

Venemaa välisministeeriumi allikas kommenteeris Dnevnikule, et Bulgaaria sammule tuleb vastus.

Mitteametliku info alusel on Vene saatkonnas Sofias 150 töötajat, mis tähendaks töötajate arvu vähenemist poole võrra.

Bulgaaria julgeolekupoliitika direktoraadi osakonna juhataja sõnul tegelesid Vene diplomaadid tegevusega, mis oli vastuolus Viini diplomaatiliseid suhteid reguleeriva Viini konventsiooniga.