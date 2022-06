Leedus jõudis inflatsioon 20 protsendini

Tarbijahinna indeksi tõus Leedus on suuresti tingitud toidu ja mittealkohoolsete jookide hinna kasvust, elamukuludest, vee, gaasi ja elektri hinna kallinemisest ning kütuse ja seeläbi transpordikulude tõusust, vahendab Leedu ringhääling BNS-i.

Leedu ärikonföderatsiooni asepresident Marius Dubnikovas sõnas, et 20 protsendini jõudmine on psühholoogilise barjääri ületamine, mistõttu hindade kallinemine võib inimestele rohkem kohale jõuda ja seeläbi vähendada tarbimist.

Dubnikovasi sõnul on hinnatõus tingitud eelkõige energia hinna tõusust. Sellist inflatsiooni taset ei ole Leedus olnud alates 1996. aastast.

Luminori panga ökonomisti Žygimantas Mauricase sõnul võib inflatsioon juulis tõusta veelgi kõrgemaks, kuna elektri ja gaasi hind võib veelgi tõusta.

Mauricase sõnul võib kõrge inflatsiooni tase tõsta majanduslanguse tõenäosust järgmisel aastal.

