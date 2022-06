Oktoobrist tõuseb elektri võrgutasu kolm protsenti

Kolmeprotsendiline võrgutasu tõus mõjutab monopoolse jaotusvõrgu ettevõtte Elektrilevi klientide kuuarveid väga erinevalt, sõltuvalt sellest, milline pakett viiest erinevast on valitud.

Elektrilevi võrguteenuse arendusjuhi Tõnu Roosve sõnul tarbib keskmine koduklient elektrit 250 kilovatt-tundi kuus: "Temale on siis hinnatõus 44,45 senti kuus."

Näiteks maksab üks inimene täna 15,20 eurot, aga oktoobris hakkab maksma 15,65 eurot. "Kui inimene on paketiga Võrk 2, siis ta maksab praegu 14,45, uute hindadega 14,89," rääkis Roosve ERR-ile.

Elektrilevi põhjendas tasu tõusu ka elektri hinna kallinemisega. "Elektrilevi on üks suuremaid elektritarbijaid Eestis, tarbides aastas ca 300 GWh elektrit, mis on vajalik elektrivõrgu töös hoidmiseks. Võrreldes kehtiva võrgutasu kooskõlastusega on elektri hind tõusnud 27 protsenti," teatas ettevõte.

Tõuseb ka võrguga liitumise hind

14. juulist tõuseb ka ampripõhise liitumise hind. Viimased seitse aastat püsis see muutumatult 156 EUR/A juures, pärast hinnatõusu on see aga 198 EUR/A.

"Ampripõhise liitumise hind on viimased seitse aastat olnud muutumatu. Kahjuks on Ukraina sõda ja üldine heitlik olukord maailmaturgudel mõjutanud ka meid ja lepinguid meie partneritega. Teenuse kvaliteedi tagamiseks on ampritasu tõus hädavajalik. Teeme kõik endast sõltuva, et muudetav ampritasu püsiks stabiilne ka järgnevatel aastatel," selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Üle 533 000 kliendiga Elektrilevi on suurim elektri jaotusvõrgu ettevõte Eestis.