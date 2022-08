Asulad ja asutused vahetavad elektri kokkuhoiuks seadmeid kaasaegsete vastu

Kalev Spa veekeskuses on esimesed harrastajad suviti basseinis ujumas kell kaheksa ja sportlased on palunud avamisaega veel varasemaks nihutada. Keskuse juhi Meeli Eelmaa sõnul kliendi arvelt kokku ei hoita.

"Kliendi arvelt me ei hakka kindlasti kokku hoidma. Meie ei saa sulgeda varem ei saunasid, ei liutorusid. Me ei hakka tegema kliendile, et ainult üks tund saad sa olla saunas või üks tund ainult torus. Kui meil on avatud ajad välja pandud, siis klient saab täisväärtuses tarbida," rääkis Eelmaa.

Kuigi kõrged hinnad sügistalvel hirmutavad keskuse juhti, ei leia ettevõte, et elektrit saaks kuskilt rohkem kokku hoida.

"Kui Kalev Spa tuli 2019. aasta suuremast remondist välja, siis tehtigi suuremad tegevused ära ehk automaatselt öösel kustuvad tuled ehk kõik on automatiseeritud. Ja muidugi, mida me saame teha, on see, et jälgime ise, et kontoris tarbime vähem elektrit, hotellitubades, kui inimene kaardi välja võtab, siis kohe elekter kustub," selgitas Eelmaa.

Nii Kalev Spa veekeskuses kui ka Selverites tõusis elektrikulu eelmise aastaga võrreldes üle 60 protsenti.

Selveri poeketi suurim kuluartikkel on külmasüsteemid ja kuumaletid, mis moodustavad tarbimisest umbes neli viiendikku.

"Me oleme poodide renoveerimistel ja uute poodide avamisel võtnud kasutusele külmasüsteemid, mis vähendavad elektritarbimist 30 kuni 40 protsenti, aga et see ära teha käigu pealt kõikides olemasolevates poodides, on veidike ebarealistlik," rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Täielik tehnoloogiate kaasajastamine võiks Selverites toimuda viie või kuue aasta jooksul.

Nutikaid lahendusi püüab kasutada ka Tallinna linn, kus enamikul aastaaegadel reguleerib tänavavalgustust hämarust mõõtev sensor. Samuti asendab linn igal aastal vanu elektritarbijaid LED-valgusega.

"Ainult sellel aastal me panustame 5,5 miljonit sellesse, et vahetada välja valgustid tänavatel, mänguväljakutel, lasteaedades, seal, kus me remondime suuremaid objekte," rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

Päris pimedaks ühtegi tänavat pole plaanis jätta.

"Meie põhimõte on see, et tänavavalgustus on turvalisus. Kui me tahame, et inimesed liiguvad väljas, et nad tunnevad end turvaliselt, tänavad peavad olema valgustatud. Ja me siiamaani oleme suutnud hoiduda sellest, et kuskil vähendada tänavate valgustust," ütles Svet.

LED-valgustitele täielik üleminek on Sveti sõnul nelja kuni kuue aasta plaan.