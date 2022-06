Toivo Asmer: Vipsi väljaütlemine oli erakordselt tobe ja rumal

Asmer on Vipsi ettevaatamatu sõnakasutuse suhtes ka ise kriitiline. "Internet on üks hull asi üldse, noored seda kasutavad ja peaks ütlema, et vaadake, mida te sinna kirjutate ja mida te ütlete. Jüri Vips koos tiimikaaslasega mängisid seal midagi, mingit jahti pidasid, mingi laskmine seal oli, ma seda mängu ei tea. Praktiliselt nad andsid võimaluse jälgida seda mängu kõigil fännidel üle maailma. Fännid siis jälgisidki ja kuulsid ka seda sõnakasutust. Jüri Vipsi väljaütlemine oli erakordselt tobe ja nõme ja rumal. Ta oleks pidanud 21-aastasena andma aru, mida ta räägib ja mida ta ütleb. Seal oli see n-tähega sõna ja lause roosa värviga seoses. Reaktsioon Red Bulli poolt tuli ülikiiresti ja see oli õiglane," rääkis Asmer.

Õiglane oli sellepärast, et Red Bull ei vaata ainult vormel-1, vaid Red Bull on suur kontsern, kus on suured turud taga, märkis Asmer. "Jälgitakse, mis Red Bulli ümber toimub, ja kui on väljaütlemised, mis solvavad mustanahalisi ja gei-kogukonda, siis see tõmbab kriipsu peale turgudele. Ma muidugi täpselt ei tea, aga võibolla tuli kõne Red Bulli peakontorist, et see Jüri Vips tuleb koheselt välja visata tiimist," sõnas Asmer.

Reageeringud Vipsi väljaütlemistele rahvusvahelistelt spordiorganisatsioonidelt olid õiged, rõhutab Asmer. "Ka Eesti Autospordi Liidu presidendina ütlen, et see on erakordselt taunimisväärt. Erakordselt rumalad asjad. Sa rikud enda karjääri ära, töö ja rahalised panused läksid tühja," rääkis Asmer.

"Teise kandi pealt peavad alaliidud oma sportlasi kaitsma, ja mul on selline positsioon, et ma natuke teda kaitsen. Kui räägime massimõrvaritest, vägistajatest ja riigireeturitest, kes saavad amnestia, siis kui üks noor poiss, kes ütleb arvutimängus need erakordselt rumalad sõnad, on saanud sellised karistused ja kaotanud võimaluse vormel-1 palka teenida. Pluss kogu maailma hukkamõist. Jüri Vips ei olnud maailmas üldse tuntud mees, kui mõelda tema nime teadjaid, siis ta on neid 99 protsenti juurde saanud," ütles Asmer.

Vormel-1 piloodi tegemine võtab Asmeri sõnul miljoneid. "Vormel-4 on 250-300 000 eurot aastas, vormel-3 on 500 000 aastas, vormel-2 on 1,5-2 miljonit aastas. Vormel-1 on 15 miljonit aastas," loetles Asmer sportlasele kuluvaid summasid. "Kust see raha tuleb, missuguste diilidega, see on oma värk. Need panused on tuulde läinud ühe sõna ja ühe lühikese lausega," sõnas Asmer.

"Mis Vipsil üle jääb? Sõita hooaja lõpuni. Sõita, ja sõita ülikiirelt. Olla keelekasutuses korrektne, sest võib olla tegelasi, kes vaatavad, et kas sa midagi veel ütled," rääkis Asmer.

"Ma sõitsin nõukogude liidu koondises 13 hooaega. Seal sa pidid ka väga vaatama, mida sa ütled. Kui oleksin ühe sõna öelnud NLKP peasekretäri või Karl Vaino kohta... Sa pidid olema kogu aeg valvel nagu jahikoer. Eks see vaba maailm, see Jüri Vips seal mänguhoos... Ta pole mitte mingi rassist! Need kardiringkonnad, kust ta kasvas välja, ta vanemad, ta vennad, ülitoredad inimesed! Neil pole olnud kunagi pistmist rassismiga. Jüri ongi selline paipoiss, ma pole tema suust kuulnud ühtegi rumalat sõna. Kuulab alati säravil silmil... Võitlejana on ta muidugi väga kõva," arutles Asmer.

Vipsi tuleviku osas panustab Asmer rahva lühikesele mälule. "Tuleb meeles pidada, et inimeste mälu on nagu haugi mälu - kolm sekundit. Elu läheb edasi. Jüri peab näitama, et ta on kiire," märkis Asmer.

Väga hulluks ta Vipsi olukorda siiski ei pea, sest sõitjana ta ju jätkab.