HS: Eesti spaatõendid aitavad venelastel mööda hiilida reisipiirangutest

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Venemaa piirab endiselt oma kodanikel Soomesse reisimist . Venelased kasutavad nüüd Eestist hangitud spaasertifikaate, et hiilida nii mööda Kremli kehtestatud reisipiirangutest.

Soome lubab venelastel taas riiki siseneda ilma koroonatesti ja vaktsineerimistunnistuseta. Vaalimaa ja Imatra piiripunktid töötavad jälle ööpäevaringselt.

Enne pandeemiat oli Soome Venemaa turistide seas väga populaarne sihtkoht. Venemaa statistikaameti Rosstat andmetel külastas 2019. aastal Soomet üle 3,6 miljoni venelase. Rohkem külastasid venelased ainult Türgit ja Abhaasiat.

2020. aasta märtsis kehtestas Venemaa aga reeglid, mis takistavad inimestel lahkuda maismaapiiri kaudu riigist. Venemaalt saavad lahkuda ainult inimesed, kes omavad välismaal kinnisvara või saavad seal hooldusravi.

Vene turistid saaksid Soome siseneda ka meritsi, rongi või lennukiga. Kuid Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu on selline liiklus peatatud.

Soome firma Kiiltoclean Venemaa haru juht Dmitri Merkojev külastas viimati Soomet kaks aastat tagasi. Ta elab Peterburis. Enne pandeemia puhkemist käis ta perega vähemalt korra Soomes. Ta tahab nüüd suvel uuesti Soomet külastada.

"See oleneb hetkeolukorrast piiril. Või kas mul õnnestub leida spaa, mis saab mulle sertifikaadi välja kirjutada. Selliseid spaasid on, aga praegu ainult Eesti territooriumil," ütles Merkojev.

Reisipiirangutest mööda hiilimiseks hangivad nüüd venelased omale Eestis spaasertifikaadi. Nad veedavad Eestis paar päeva ja sõidavad edasi Soome või mõnda teise Euroopa riiki, vahendas Helsingin Sanomat.

Peterburi ajalehe Fontanka teatel alustasid Venemaa reisifirmad äritegevust, kus müüvad turistidele Eesti spaasertifikaate. See maksab umbes 60 eurot. Merkojevi sõnul on paljud tema kolleegid sellise skeemi alusel Euroopasse reisinud. See on odavam kui kasutada teisi riike, nagu Türgit või Serbiat.

Merkojev viibis viimati välismaal kuu aega tagasi. Ta käis puhkusel Türgis.

"Igatsen Soomet väga. Mulle meeldib seal rahu, loodus ja seaduste järgimine. Mulle meeldib teenindus hotellides ja restoranides, mis on palju kõrgemal tasemel kui Venemaal või Türgis," märkis Merkojev.