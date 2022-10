Tartu spaad püüavad energiasäästu abil vältida piletihinna tõstmist

Aura veekeskuse juhataja Kairit Matto sõnul on energiahinna tõusu tõttu veekeskuse kulud märgatavalt suurenenud.

"Kui ma räägin puhtalt ainult elektrienergiast, siin ei ole võrgutasusid ja muid sees, siis 2020. aastal oli arve alla 7000 euro ja eelmise aasta detsembris oli see 37 000 eurot. Praegu on oktoober, praeguse seisuga on midagi taolist nagu oli eelmise aasta detsembris. Milliseks ta kuu lõpuks kujuneb, seda me ei oska öelda," selgitas Matto.

Piletihinna tõusu on veekeskus Matto sõnul hoidnud siiski võimalikult väiksena.

"On kallinenud mõned veepargi ja saunakeskuse piletihinnad. Seal nüüd on niimoodi, et mõnel ajal ei ole kallinenud ja mingitel aegadel on, eelkõige nädalavahetusel. Ja seal, kui me vaatame üksikpiletit, siis pilet on kallinenud ühe euro võrra ehk hinnatõus ei ole olnud suur," rääkis ta.

Tartu V Spa juhataja Gea Puidaku sõnul oli spaa viimane piletihinna tõus kevadel.

"Pärast seda, kui me tegime remonti ja uuendust. Ehk meie piletihind – tõus on viis-kuus protsenti – on pigem olnud seotud sellega, et me pakume kliendile huvitavamaid ja uusi teenuseid," selgitas Puidak.

Tema sõnul on V Spas säästmiseks vahetatud tehnikat. "Kui me räägime lampidest, mootoritest, pumpadest, siis seda juba oleme teinud ja teeme edasi ka, mis tähendabki tegelikult, et oligi vaja teha. Ilma isegi energiatõusuta oleks olnud vaja seda teha, aga lihtsalt enne ei olnud nii-öelda nii palju seda kokkuvõtmist," rääkis Puidak.

Aura veekeskus on kulude kokkuhoidmiseks muutnud avamisaegu. "Me oma saunakeskuse ja veepargi avame esmaspäevast neljapäevani nüüd kaks tundi hiljem ja ka nädalavahetusel me avame kogu keskuse tund aega hiljem," ütles Matto.