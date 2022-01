Bideni toetus on esimese ametiaasta lõpuks madal

Politico ja Morning Consulti hiljutise küsitluse järgi on president Joe Bideni toetus langenud 44 protsendile, mis on madalam kui eelmise riigipea Donald Trumpi reiting esimese ametiaasta lõpus.

"Kui vaadata presidendi toetusnumbreid, siis on näha sügavat langust augusti lõpus. Ma arvan, et see on seotud eeldustega Bideni kompetentsi asjus. Me arvasime, et valisime kogunenud liidri, kes ei tee vigu, aga see kaootiline lahkumine Afganistanist mõjus minu arvates Bideni toetusele äärmiselt halvasti," tõdes poliitikaanalüütik Elaine Kamarck.

Ameeriklased ei ole rahul ka sellega, kuidas on valitsus võidelnud koroonaviiruse ja inflatsiooniga.

Poliitikaanalüütiku William Galstoni sõnul keskenduti liiga palju vaktsiinimandaatidele, mis takerdusid kohtus.

"Samal ajal unustati testimine ja kvaliteetsete maskide piisava varu tagamine. Inflatsiooniga seoses aga kõigepealt eitati, et midagi toimub, siis öeldi, et see on teatud valdkondades, seejärel märgiti, et see on ajutine, ja alles pea aasta hiljem tunnistati, et see on probleem," kritiseeris Galston.

Galston rõhutas, et kuigi kongress võttis vastu triljoni dollari suuruse taristupaketi, siis on enamik presidendi poliitikaplaanidest takerdunud. Sealhulgas näiteks immigratsioonireform, sotsiaalplaan ja hääletusõiguse eelnõu.

Äsja ebaõnnestus senatis filibusteri ehk venitamistaktika keelamise eelnõu läbisurumine, mistõttu ei saa muuta ka valimisseadusi.

Bideni administratsiooni jaoks on panused kõrged ka rahvusvahelises poliitikas.

Analüütikud rõhutavad, et kui Venemaa peaks Ukrainat lähiajal ründama, siis näevad ameeriklased seda peamiselt Valge Maja diplomaatia ebaõnnestumisena.