Kohus mõistis Trumpi endise nõuniku süüdi kongressi solvamises

Bannonile esitati eelmisel aastal süüdistus seoses sellega, et ta pole teinud koostööd mullu 6. jaanuari Kapitooliumi rünnaku uurimiseks moodustatud komisjoniga.

Karistusena võib Bannonit oodata kuni kaks aastat vangistust ja kuni 200 000 dollarit trahvi.

Kongressi 6. jaanuari komisjon avaldas eelmisel nädalal tõendid selle kohta, et Bannon suhtles Trumpiga Kapitooliumi rünnakule eelnenud 5. jaanuaril vähemalt kaks korda. Komisjon avaldas ka klipi, kus oli kuulda Bannonit väitmas 5. jaanuaril, et "homme läheb põrgu lahti". Bannon tegi selle kommentaari pärast telefonikõnet Trumpiga.

Kui Bannonit kutsuti esimest korda 6. jaanuari komisjoni ette, siis ta ütles, et ta ei pea komisjoniga koostööd tegema, kuna USA seaduste järgi ei pea avaldama presidendi administratsiooni sisemist kommunikatsiooni (nn executive privilege printsiip). Bannoni kohtuasjaga tegelev USA föderaalpiirkonna kohtunik Carl Nichols on samas hinnanud, et see printsiip konkreetsel juhul ei kehti.

Kohtunik Nichols vihjas eelmisel nädalal, et Bannon võib teatud tingimustel 6. jaanuari komisjoniga koostööd teha.