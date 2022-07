Türgis tõusis juuni inflatsioon ligi 80 protsendini

Tegemist on suurima tarbijahindade kasvuga Türgis alates 1998. aastast, kuigi see jäi veidi alla analüütikute prognoosile, mis oli 80 protsenti. Maikuu inflatsioon oli 73,5 protsenti, kirjutas väljaanne The Financial Times (FT) esmaspäeval.

Inflatsiooni üheks peapõhjuseks peetakse president Recep Tayyip Erdogani ebatavalist rahapoliitikat. Erdogan eirab majandusteadlaste seisukoha, et intressimäärade tõstmine pidurdab inflatsiooni ning on andnud keskpangale korralduse hoida oma laenuintressi inflatsioonitasemest palju madalamal. Selle tulemusena on Türgi liir kaotanud viimase 12 kuu jooksul oma väärtusest dollari suhtes 48 protsenti.

FT hinnangul on Türgi valuuta odavnemine peamine hinnatõusu põhjus, kuna Türgi sõltub suuresti impordist, eriti energias. Mõju on süvendanud ka energiakandjate ja toorainete hinnatõus pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse.

Samuti aitab hindade kasvule kaasa miinimumpalga tõus. Pool aastat tagasi tõsteti seda 50 protsendi võrra ning eelmisel nädalal teatati uuest 30-protsendisest tõusust.

Opositsiooniparteid ja ametiühingud, kes süüdistavad valitsust inflatsiooninäitajatega manipuleerimises, ütlesid, et tõstmist on hädasti vaja, et hoida ära toiduainete hüppelise hinnatõusuga hädas olevate miljonite leibkondade vaesumine. Samuti toetas palgatõusus Erdogan, kelle valitseva partei toetus on osaliselt majanduse ebastabiilsuse tõttu langenud ajalooliselt madalaimale tasemele.

Samas nõudis president, et inflatsioon viidaks järgmise aasta alguses "mõistlikule tasemele".

Majandusteadlased on aga hoiatanud, et palga alammäära tõus, mis mõjutab hinnanguliselt 40 protsenti ametlikust tööjõust ja millel on edasine mõju teistele sektoritele, aitab ise kaasa kõrge inflatsiooni jätkumisele ka eelolevatel kuudel.

Investeerimispank Goldman Sachs tõstis hiljuti oma prognoosi, kui kõrge on inflatsioon Türgis aasta lõpuks, 65 protsendilt 75 protsendile. Pank hoiatas ka, et viimane miinimumpalga tõus võib kaasa tuua "hinna-palga spiraali", mis koos muude teguritega, sealhulgas Türgi liiri edasise võimaliku odavnemisega, tähendab väga kõrget inflatsioonisurvet.