Hille Hanso: Süüria operatsioon tuleneb Türgi sisepoliitika probleemidest

"Selleks on presidendi partei (Õigluse ja Arengu Partei ehk AKP - Toim.) populaarsuse vähenemine. Me nägime seda kohalike omavalitsuste valimistel, et suurlinnad kaotati. Samuti on mitmeid erinevaid signaale - näiteks paljud AKP raskekahurväe liikmed ehk siis vanad sellise poliitilise eliidi liikmed on astunud parteist välja ja on plaanis luua neil oma parteid, kas üks või kaks, mis potentsiaalselt samuti võivad AKP populaarsust kahandada," selgitas ta.

"On päris ilmne, et president Erdogan näeb oma populaarsuse kadu just selles, et süürlased on Türgis ja nende arv on kuni neli miljonit. Kuna Türgi majanduskasv väheneb, siis opositsiooniparteid armastavad seda valijale rääkida, et näete, võeti vastu süürlased, aga teil ei ole tööd, inflatsioon kasvab, kõiges on süüdi süürlased... Niimoodi on siis see loogiline järjepidevus, et president Erdogan vajab nüüd hädasti seda sõnumit, et vähemalt üks või kaks miljonit süürlast on lähiajal Türgist lahkumas. Ja see on tema populaarsusele väga oluline," märkis Hanso.

USA presidendi Donald Trumpi äsjast otsust Süüria kurdide asjus iseloomustas Hanso aga järgnevalt: "Piltlikult öeldes saadab ta välja sellise sõnumi, et kes on selles nö Lähis-Ida mustris või rahvusvahelises süsteemis oluline või mitteoluline. Eks kurdid on ajaloos pidanud seda korduvalt kogema, et suurriigid kas toetavad neid teatud eesmärkide täitmiseks või siis enam ei toeta. Nüüd me oleme siis näinud, et ajalugu kordub taas."