Tuhanded Ukraina ja Eesti lapsed osalevad suvel lõimumislaagrites

Esmaspäeval alustasid Tallinnas Mustika mängumaal esimesed lapsed keeleõpet. Nende laager toimub kaks korda nädalas ja kestab kokku kümme päeva. Esimene laagripäev oli nii 11 õpilasele kui ka kahele õpetajale.

"Ma käisin Ukrainas koolis, aga loodan, et siin ei hakka. Ma tahan koju. Tahan koju kooli," rääkis Maša, kes ei kavatse eesti keelt õppida.

Lisale meeldib, et laagris pole koduseid ülesandeid. Eesti keel on tema sõnul raske, aga talle meeldib seda õppida. Eesti keel on praegu koolis tema lemmikõppeaine.

Üldine päev on laagris tihe. "Umbes kell 11 algavad väikesed töötoad, kus nad meisterdavad. Hommikune meisterdamine on natukene keerulisem. Siis on teine meisterdamine õhtul. Vahepeal päeval nad saavad lõunat ning lähevad kas jalutama või ekskursioonidele," kirjeldas keelelaagri korraldaja Erika Lorents.

"Meil on planeeritud nii martsipanimuuseum, tuletõrjemuuseum, hipodroom, kus nad lihtsalt sõidavad ponidega. Siis on olemas üks vanalinna apteek, kus nad teevad igasuguseid huvitavaid taimeteesid," lisas Lorents.

Ukraina lastega aitab rääkida märtsis Ukrainast tulnud lasteaiakasvataja Galina Melikova. Ta tuli enda 13-aastase tütrega Eestisse. Ka temal oli esmaspäeval Eestis esimene tööpäev.

"See laager on minu jaoks. Ma töötasin kodus lasteaias ja kui mulle pakuti seda võimalust, olin nõus," ütles Melikova.

Lapsed kohanevad kasvataja sõnul hästi. "Lastele on antud palju võimalusi. Ma vaatasin lapsi mänguväljakutel, nad naeratavad ja mulle tundub, et kui lapsed juba naeratavad, siis nad on sõjast eemaldunud," rääkis Melikova.

Laagrikohad täitusid kiiresti.

"Põhimõtteliselt meil olid Ukraina kontaktid. Me natukene suhtlesime ka erinevates Facebooki gruppides. Põhimõtteliselt lapsi sai ühe päevaga registreerida. Ühe päevaga olid põhimõtteliselt kõik kohad täis," rääkis Lorents.