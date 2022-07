Kapo pidas kinni Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati

ERR-ile teadaolevalt peeti Liinat kinni kaitsepolitsei algatatud menetluse raames.

Postimehe andmeil peeti Liinat ja temaga koos veel mõned ettevõtjad kinni seoses altkäemaksu kahtlusega.

Prokuratuuri pressiesindaja lubas peagi täpsemat infot anda.

Pirita linnaosavalitsusest öeldi, et nende majas on tavaline rahulik tööpäev ning läbiotsimist pole toimunud.

Liinat on olnud Pirita linnaosa vanem 2019. aasta maist saadik. Keskerakonna liikmeks astus ta 2016. aasta lõpus.

"Tegemist on väga tõsise kahtlustusega," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressiesindaja vahendusel. "Asja sisust me praegu midagi ei tea, meil ei ole infot prokuratuurilt ega ka Tõnis Liinatilt. Loodame, et õiguskaitseasutused teevad oma tööd kiiresti ja oleme valmis igakülgseks koostööks," lisas Kõlvart.