Seeder: põhiküsimustes on läbirääkimistel toimunud lähenemine

"Mitmetes küsimustes lähenesime teineteisele. Leidsime suurema ühisosa ka põhiküsimustes: elektrituru reform, üleminek eestikeelsele haridusele ja perehüvitiste seaduse eelnõu," lausus Seeder.

Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa kommentaarile, et esmaspäeval jõuti läbirääkimistel sotsiaalse elektri ideeni, mis on kombinatsioon Isamaa elektrituru reformist ja sotside elektri hinnavahe kompenseerimisest, vastas Seeder, et Isamaa eesmärk on siiski konkreetne elektrituru reformimine.

"Elektrituru reform on sisuline reform, mi korraldab ümber kogu müügikorralduse ja turusuhted. Teisipäeval jõudsime väga suure ühisosani, nii et suurel määral ma loodan küll, et kui detailid, mis veel lahti jäid, suudame järgmistel päevadel ära täpsustada, siis võib öelda, et see reform on saanud koalitsiooni heakskiidu. Sotsiaaldemokraatide sotsiaalne elekter on kena hellitusnimi sellest väljundist, mis peaks tulema ehk sellest odavamast elektrist, mis Eesti tarbijateni peaks jõudma," lausus Seeder.

Seedri sõnul käib praegu veel täpsustamine, kuidas hüvitatakse tarbijatele niinimetatud CO2 täiendav kulu.

Peretoetuste osas käib veel vaidlus kolmanda lapse toetuse suuruse ja peretoetuste indekseerimise üle, ütles Seeder.

Kas ja millal koalitsioonileppeni jõutakse, ei soovinud Seeder vaatamata edusammudele läbirääkimistel veel prognoosida. Sotside ja Isamaa fraktsioon kogunevad läbirääkimiste käiku arutama veel teisipäeva õhtul, Reformierakonna fraktsioon kolmapäeva hommikul enne erakoralist riigikogu istungit, lisas ta. Koalitsiooniläbirääkimised peaksid jätkuma kolmapäeval.