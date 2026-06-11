Seeder: ERR-i nõukokku valitakse poliiteksperdid, mitte sõltumatud eksperdid

Riigikogus oli äsjasel ööistungil teisel lugemisel ka plaan muuta rahvusringhäälingu seadust ning tuua ERR-i nõukokku juurde kolm uut eksperti. Isamaalane Helir-Valdor Seeder ütles, et Reformierakond ja Eesti 200 üritavad kindlustada enda võimu ning ka uued eksperdid ei ole seetõttu mitte sõltumatud, vaid poliitilised.

Rahvusringhäälingu seaduse muutmine on toonud endaga kaasa poliitilise arutelu, kas rohkemate ekspertide kaasamine nõukogusse suurendab või vähendab ERR-i poliitilist sõltumatust.

Koalitsiooni hinnangul ei tohiks nõukogus olla mitte poliitikute ülekaal, vaid hoopis sõltumatute ekspertide ülekaal. Seetõttu soovitakse ekspertide arvu nõukogus ka suurendada.

Opositsioon kritiseerib aga, et kui nõukogusse määratakse kolm uut eksperti, siis kindlustavad võimuerakonnad hoopis enda võimu rahvusringhäälingus.

Isamaalane Helir-Valdor Seeder ütles, et kui valitsuskoalitsioon määrab eksperdid nõukogusse otsimata laiemat konsensust, siis on uued inimesed paraku ikkagi poliiteksperdid, mitte sõltumatud eksperdid.

"Paratamatult, ükskõik, kes need isikud saavad olema, käsitlevad laiem avalikkus ja poliitikud neid poliitiliselt paika pandud poliitekspertidena. Minu hinnangul on see väga halb ja vähendab kogu rahvusringhäälingu usaldusväärsust. Need eksperdid ja rahvusringhääling satuvad veel rohkem poliitilise võitluse objektiks, mis on minu hinnangul väga halb." rääkis Seeder.

Kui ajalukku vaadata, siis aasta tagasi nimetasid Reformierakond ja Eesti 200 ERR-i nõukogusse Paavo Nõgene ja Raul Rebase. 2020. aasta maikuus nimetasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa ekspertideks aga Viktor Trasbergi, Peeter Espaki ja Priit Hõbemäe.

Seeder nentis, et ekspertide nimetamisel on varem olnud alati teatav poliitiline tagamaa.

Ajakirjandusekspert Marju Himma ütles, et tema kaalub näiteks kandideerimist uueks ERR-i nõukogus olevaks eksperdiks. Poliitikutega tal sellest aga juttu pole olnud.

Küsimusele, et kui ta ka valitakse nõukokku, kuidas siis aru saada, kas ta on päriselt sõltumatu või mitte, vastas ta nii: "Ma ei saagi ju lõpuni öelda, et siin taga ei või näha mingisugust kokkulepet. Mina võin lihtsalt oma isiklikust vaatepunktist öelda, et ma olen apoliitiline, ma ei ole kuulunud kunagi ühtegi erakonda ega ole isegi ühtegi erakonda pooldanud"

Sotsiaaldemokraat, endine Balti Filmi- ja Meediakooli juht Katrin Saks sõnas samuti, et temaga ükski poliitik pole nõukokku kandideerimisest veel rääkinud, isegi mitte ümber nurga. Nõukogu liikmete arvu suurendamine on tema sõnul aga õige suund.

"Ma olen idealist ja tahaksin väga loota, et ringhäälingunõukogu liikmed seavad esiplaanile ERR-i, riigi ja rahva huvid. See on nii oluline institutsioon, et sellega ei tohiks poliitilisi mänge mängida," ütles Saks.