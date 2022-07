Ukraina konsul kritiseeris põgenikud Tallinki laevale paigutanud Šotimaad

"Ma ei taha, et inimesed elaksid kuus kuud laeval, keegi ei taha seda," ütles Ukraina peakonsul Edinburghis Yevhen Mankovskyi väljaandele The Telegraph. "Ma loodan, et inimesed ei jää laevale liiga kauaks," lisas ta.

Šoti valitsuse renditud kruiisilaeval Victoria asuvate kajutite suurus on kaheksa ruutmeetrit (86 ruutjalga). Laev seisab Leithi sadamas ning sellel on 739 neljale inimesele mõeldud kajutit.

Mankovskyi rääkis, et kuulis otsusest Ukraina sõjapõgenikud laevale paigutada alles esmaspäeval, kui otsus avalikuks tehti. Ta lubas oma täpsema seisukoha avaldada pärast seda, kui on ise laeval olukorraga tutvumas käinud.

"Vaatame, anname neile võimaluse ja vaatame, kuidas see toimib, sest me peame nägema, mida inimesed selle kohta ütlevad," rääkis diplomaat. "Kui saame selle kohta negatiivset tagasisidet, siis saame pärast seda Šoti valitsusega midagi arutada. Kui see nii on, et inimesed ei ole sellega rahul, siis võib-olla peame midagi muutma," lisas ta.

Mankovskyi rõhutas, et laev ei tohiks olla seal elavate inimeste jaoks "vangla" ning tunnistas, et "ei ole hea", kui elamispind inimese kohta on 43 ruutjalga. Šotimaal on vangla üksikkambrite suurus vähemalt 75 ruutjalga ja jagatud kambrites peaks reeglite kohaselt olema iga kinnipeetava kohta vähemalt 48 ruutjalga.

Arvatakse, et pärast Venemaa sissetungi veebruaris on Šotimaale saabunud kuni 10 000 ukrainlast.

Šotimaa valitsusjuht Nicola Sturgeon on varem öelnud, et sooviks ukrainlaste sooja vastuvõtmist šotlaste poolt. Šoti valitsus teatas aga 11. juulil, et peatab oma toetusskeemi vähemalt kolmeks kuuks, kuna on taotlustega ülekoormatud.

MS Victoria on renditud kuueks kuuks ja see seisab pärast saabumist Tallinnast, kus seda kasutati samuti põgenike majutamiseks, kuningliku jahi Britannia kõrval.

Šoti valitsuse pressiesindaja ütles, et kõigi ümberasustatud ukrainlaste heaolu "jääb valitsuse absoluutseks prioriteediks" ja ütles, et nõustub Mankovskyiga, et põgenikud ei peaks veetma "ajutises majutuskohas rohkem aega, kui on hädavajalik".

"Laev pakub ümberasustatud inimestele turvalist majutust koos restoranide, laste mänguruumide, poodide ja ühiskondlike ruumidega," lisas pressiesindaja. "Pered majutatakse vastavalt nende vajadustele, nagu on olnud ka teistes ajutistes majutuskohtades."

Küsimusele, mida Šotimaa ja Ühendkuningriigi valitsus saaks Ukraina abistamiseks teha kõige olulisema asjana, vastas Ukraina konsul: "Raketid, pommid, raskerelvad."

"Seda kõike on Ühendkuningriik meile andnud, me hindame seda väga, oleme toetuse eest tänulikud, kuid vajame veel rohkem," Mankovskyi.