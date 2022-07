Suuremad pangad on praktiliselt kõik ülekanded Venemaaga lõpetanud

Eesti suurematest pankadest ei tee Swedbank ja SEB juba mõnda aega pangaülekandeid Venemaale ega võta vastu sealt tulevaid makseid, LHV on seni laekuvaid makseid osaliselt lubanud, kuid plaanib nendele täiendavaid piiranguid.

Pangaülekannet peatamist ei nõua ükski seni kokku lepitud Euroopa Liidu sanktsioonide pakett. Seega oli tegu pankade enda algatusega ja põhjused on sarnased.

Swedbankis oli viimane päev algatada makseid Venemaale ja Valgevenesse 20. aprillil; Venemaalt ja Valgevenest saabunud maksed kanti kontodele 6. maini. Pärast seda saatis pank laekuvad maksed tagasi makse algatajale.

Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv põhjendas, et Venemaa kallaletung Ukrainale muutis tehingud Venemaaga väga riskantseks.

"Klientidel, kes tegid makseid või saatsid kaupa Venemaale, oli reaalne oht jääda ilma oma rahast või kaubast. Samuti oli reaalne oht rikkuda kehtestatud sanktsioone. Seetõttu peatasime makseteenused Venemaa ja Valgevene suunal, välja arvatud väga üksikud erandid, mis on seotud Eesti riiklike huvidega või humanitaarsete põhjustega, näiteks pensionirahade liikumine," lausus Kõrv.

SEB lõpetas makseteenused Venemaa suunal 1. juunist. Kehtima jäeti samad erandid, mis Swedbankis: humanitaarsed põhjused või riiklikud huvid.

SEB kliendiriski juhtimise ja turbe valdkonna juht Monika Kallas-Anton ütles, et pangaülekannete lõpetamine Venemaale oli riskipõhine otsus.

"Makseteenused otsustasime lõpetada, kuna sõda Ukrainas ja lisandunud märkimisväärsed piirangud ja sanktsioonid Venemaa riigi, kodanike ja ettevõtete suhtes muudavad tehingute tegemise Venemaa suunal väga keeruliseks ja riskantseks," lausus Kallas-Anton.

LHV lubab praegu veel Venemaalt laekuvaid makseid

LHV-st öeldi ERR-ile, et Venemaale minevaid makseid piirati juba märtsi lõpust, Venemaalt laekuvate maksete osas ollakse rakendanud jooksvalt piiranguid vastavalt sanktsioonidele.

"Ühtlasi plaanime laekuvatele maksetele täiendavaid piiranguid, informeerime sellest juba enda kliente," ütles LHV AML-i juht Hannes Oja.

Oja märkis, et Venemaale rakendatud sanktsioonipaketi ulatus on ajalooliselt pretsedenditu ning vältimaks võimalikke eksimusi sanktsioonide rakendamisel on krediidiasutused ise ja vabatahtlikult rakendanud kas täiemahulisi või laiaulatuslikke piiranguid Venemaaga seotud makseliiklusele.

Märtsi lõpust ei saa teha maksekorraldusi ka Valgevene pankadesse. Lisaks on LHV jätnud endale õiguse mitte vastu võtta makseid Ukraina piirkondadesse, mis on Venemaa poolt okupeeritud.

LHV kodulehe järgi ei saa praegu enam makseid teha ka paljudest Vene pankadest ja nende tütarettevõtetest, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad.

Nii SEB-st, LHV-st kui ka Swedbankist öeldi, et maksete peatamine Venemaale ja Valgevenesse puudutas väga väikest osa klientidest. Kallas-Anton tõi näiteks, et 2021. aastal moodustasid SEB kogumaksetest ainult 0,9 protsenti Venemaa-suunalised maksed.